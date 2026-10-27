華人區餐廳為何拒收現金？頻發這事讓店主「不安全」
亞凱迪亞華人區多家餐廳接連遭入室盜竊，歹徒常砸門後直衝收銀台，促使店主為安全起見拒收現金。
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亞凱迪亞華人區多家餐廳接連遭入室盜竊，歹徒常砸門後直衝收銀台，促使店主為安全起見拒收現金。
洛杉磯縣華人區亞凱迪亞餐廳日前遭竊，歹徒砸破前門玻璃闖入，同一條街上另有三家商戶，也在相近時段遭遇入室盜竊。劫匪作案手段相似，直奔收銀台，類似案件頻繁發生，迫使一些餐廳拒絕顧客支付現金，店主稱，不再感到安全。
據KTLA電視台報導，案發在10月25日淩晨4時45分左右，地點位亞市東橡樹大道（East Live Oak Avenue）4100號街區。一間名為La Casita Del Sol的墨西哥餐廳遭人砸破玻璃門闖入，嫌疑人進入餐廳後，拿走一個音箱及一部供員工使用的電話。
案發後，店主聯繫警方，並指出這是該餐廳第二次遭竊。此外，附近另外三家商戶也在臨近時間段遭賊人闖入，包括Café 86、Fatburger及Fika Fika咖啡店。截至目前，警方未公布這些商家遭竊是否涉及同一夥嫌疑人。
今年早些時候，Café 86及附近商戶也曾發生類似案件。ABC 7電視台報導，Café 86店主Elaine及Andrew Linga表示，監控畫面顯示，至少三名嫌疑人當時砸破咖啡店前門，迅速前往收銀台，其中一人將收銀機從櫃台上扯下，另一人在店內後方翻找物品，整個過程約35秒，非常快。
Linga指出，當時被拿走的現金不多，但更換被砸壞的玻璃門花費千元。他說，這筆維修費相當於店內一天的收入，原本可以用來改善生意的資金因此受影響。Linga夫婦後來得知，嫌疑人離開Café 86後，又前往附近的Fatburger餐廳，據稱也拿走該店的收銀機。
一些餐廳為降低遭竊風險，曾採取各種措施，包括限制或取消現金交易，但此舉造成諸多不便。Linga表示，他們因此不得不拒絕只付現金的顧客。Elaine說，她不再感到安全，並補充指出，店內有不少學生及沒有信用卡的年輕顧客，也有不熟悉電子支付的長者，她不希望這些顧客因此受到排斥，取消現金支付實屬無奈之舉。
事件發生在洛杉磯縣亞凱迪亞市東橡樹大道4100號街區，時間約為10月25日凌晨4時45分。La Casita Del Sol餐廳玻璃門被砸破後遭闖入，附近也有3家商戶在相近時段被竊。 監視器畫面顯示，嫌疑人往往迅速直奔收銀台，有人直接拉走收銀機，另有人在店內翻找。以Café 86為例，現金損失不多，但修復被砸玻璃門就要上千元，等同一天營收。 店主認為現金容易成為竊賊目標，頻繁失竊讓他們不再感到安全，因此只好限制或取消現金交易。不過這也讓只帶現金的顧客、年輕人與不熟悉電子支付的長者受到影響。
精華 FAQ
事件發生在洛杉磯縣亞凱迪亞市東橡樹大道4100號街區，時間約為10月25日凌晨4時45分。La Casita Del Sol餐廳玻璃門被砸破後遭闖入，附近也有3家商戶在相近時段被竊。
監視器畫面顯示，嫌疑人往往迅速直奔收銀台，有人直接拉走收銀機，另有人在店內翻找。以Café 86為例，現金損失不多，但修復被砸玻璃門就要上千元，等同一天營收。
店主認為現金容易成為竊賊目標，頻繁失竊讓他們不再感到安全，因此只好限制或取消現金交易。不過這也讓只帶現金的顧客、年輕人與不熟悉電子支付的長者受到影響。
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