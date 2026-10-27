入住酒店先做一件事 避免感染致命「神秘怪病」

專業機構建議，旅客入住酒店後，將淋浴水調至高溫持續放水5至10分鐘。(示意圖取自Unsplash.com)

AI摘要 文章摘要整理： 報導提醒旅客入住酒店時，應留意供水設施是否長期閒置，避免吸入受軍團菌汙染的水霧，並可透過放水及詢問維護狀況降低感染風險。

出門旅遊入住酒店，許多人習慣放下行李後馬上洗澡、休息。不過，客房浴室的供水設施恐隱藏衛生風險。聯邦疾控中心（CDC ）指出，一種被稱為軍團菌（Legionella）的神祕細菌，可在維護不當的建築供水系統中滋生，並通過受汙染的水霧進入人體，引發可能致命的嚴重肺炎。

Daily Passport報導，入住酒店後，除檢查房間清潔狀況，首先要做的第一件事，是檢查淋浴噴頭、浴缸及水龍頭等供水設施。如果客房長期無人使用，管道中的水可能停滯，增加軍團菌滋生機會。

軍團菌存在於自然淡水環境，可能進入淋浴噴頭、浴缸和水龍頭等人工供水系統。當含有細菌的水形成細小水霧，被人吸入，可能引發軍團病（Legionnaires'disease），這是一種嚴重、甚至可能致命的肺炎。軍團病並非一般意義上通過日常接觸傳播的疾病，主要風險之一是吸入受汙染水霧。

CDC一項研究分析2000年至2014年間調查的27起建築物相關軍團病疫情 ，發現酒店和度假村占44%，長期照護機構占19%，醫院占15%。研究同時指出，建築物供水系統管理不善，是疫情發生的重要原因之一。

致力於軍團菌防控與管理的微生物專家組織「國際軍團菌控制機構」警告，在無人入住的酒店客房內，軍團菌只需兩周時間即可滋生蔓延，淋浴設施閒置的時間愈長，細菌生長繁殖的機會越多。該機構建議，旅客入住後，將淋浴水調至允許的最高溫度，持續放水5至10分鐘，並在放水期間暫時離開房間，關上房門，以減少吸入水霧的可能。浴缸、洗手台及小廚房的水龍頭，也可根據實際情況采取類似措施。

不過，這項具體操作屬於第三方機構建議，並非CDC對所有酒店住客發布的統一規定。CDC強調，預防軍團菌的關鍵，在於建築管理方妥善維護供水系統，避免細菌滋生及傳播。住客若發現供水設施長期閒置、維護狀況不明，或有其他衛生疑慮，可向酒店工作人員詢問。

除酒店客房，度假出租房屋的熱水浴池也值得注意。CDC指出，在報告曾入住度假出租屋的軍團病患者中，約半數表示曾使用熱水浴池。熱水浴池若消毒、清潔或維護不足，可能增加感染風險。旅客入住Airbnb、Vrbo等出租屋前，可先向房東了解熱水浴池的維護及消毒情況。

酒店衛生也不只涉及供水系統。電視遙控器、冰桶、門把手及燈光開關等經常被觸碰的物品，同樣值得留意。旅客可攜帶消毒濕巾，依照產品說明擦拭常接觸的表面。不過專家也表示，入住酒店不必過度恐慌，也不應認為所有酒店浴室都存在軍團菌。對旅客而言，了解風險、留意設施維護狀況，並在有疑慮時向酒店詢問，是最好的預防方式。