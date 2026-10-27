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原以為正經生意 香港女來美按摩 第一天就被逼賣淫

記者王若然／即時報導
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41歲的Chunfeng Zhang被控持續性人口販運、重度推行買淫（aggra...
41歲的Chunfeng Zhang被控持續性人口販運、重度推行買淫（aggravated promotion of prostitution ）及透過網路媒介賣淫等罪。（Smith County）

AI摘要

文章摘要整理：

德州史密斯縣兩名華裔按摩店業主涉嫌以暴力與扣證件方式控制香港女子賣淫，警方指出她獲救後已安全，兩人目前面臨多項重罪指控。

德州史密斯縣（Smith County）兩華裔按摩店業主，被控以毆打相脅，逼迫一中國籍女子提供性服務。

當地KLTV電視台報導，據監獄紀錄，位於史密斯縣31號州道西段12666號「T Spa」的兩名業主吳凌峰（Lingfeng Wu，音譯）和張春鳳（Chunfeng Zhang，音譯），兩人都是41歲，被控持續性人口販運、重度推行買淫（aggravated promotion of prostitution ）及透過網路媒介賣淫等罪，目前遭羈押，保釋金各150萬元。

根據逮捕宣誓書，受害華女化名「Luna」，她是在香港透過網路聊天室被招募，原以為是正當按摩工作，但上班第一天就有客人要求性服務。她告訴警探，按摩店業主逼她就範，並威脅若不從就要毆打她，還扣押她的護照和身分證，要求她住在店裡。

宣誓書指出，史密斯縣警局曾接獲多通911電話，檢舉這家按摩店疑涉賣淫和人口販運。其中一次，警員到場時遇到吳凌峰和一名亞裔女，對方聲稱店內沒有人被販運。

另一報案人則表示，Luna在按摩過程中向他求救，他將Luna救出按摩店後，開車把她送到西岸（West Coast），她目前已經安全。

宣誓書還指控，兩人透過支付應用程式，將約15萬美元匯回中國。由於兩人被控多項重罪，若罪名成立，最少將面臨25年徒刑，並可能被處最高1萬美元罰款。

41歲的Lingfeng Wu被控持續性人口販運、重度推行買淫（aggravat...
41歲的Lingfeng Wu被控持續性人口販運、重度推行買淫（aggravated promotion of prostitution ）及透過網路媒介賣淫等罪。（Smith County）

精華 FAQ

  • 兩名分別為41歲的按摩店業主，被控持續性人口販運、重度推行買淫，以及透過網路媒介賣淫等罪名；若罪成，最少可能面臨25年徒刑與最高1萬美元罰款。

  • 化名Luna的香港女子，先在網路聊天室被招募到美國工作，原以為是正當按摩職位，但上班第一天就被要求提供性服務，之後更被威脅、扣留證件並要求住在店內。

  • 史密斯縣警方曾接獲多通911報案，指出店內疑涉賣淫與人口販運；最後有報案人聽到Luna求救，將她救出後開車送往西岸，警方表示她目前已經安全。

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