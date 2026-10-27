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華男蓋ADU被卡逾3年 向市府索賠百萬 竟有逆轉

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南加州一名華人屋主指控，派洛斯福德斯莊市府增加審批關卡，讓他等了逾3年才拿到AD...
南加州一名華人屋主指控，派洛斯福德斯莊市府增加審批關卡，讓他等了逾3年才拿到ADU許可，損失超過100萬元。圖為ADU示意圖。（記者劉子為／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加華人屋主史威因ADU申請被市府拖延逾3年，主張損失超過100萬元，上訴法院近日改判可續行索賠，但是否獲賠仍待後審。

想在自家土地加蓋一間附屬住宅單元（ADU），如果申請遲遲下不來，多出的建築費、利息只能自己吞？南加州華人屋主指出，市府增加審批關卡，讓他等了逾3年才拿到許可，損失超過100萬元。他提告原遭法院駁回，如今上訴迎來轉機，法院裁定索賠案可以繼續。

不過，這次判決不代表屋主已獲百萬元賠償。法院目前處理的是「他有法律依據向市府索賠」，延誤責任及實際損失仍待後續審理。

根據判決書，案件發生在洛杉磯縣派洛斯福德斯莊（Palos Verdes Estates）。屋主史威（Wei Shi，音譯）於2020年申請興建ADU，原本打算讓這間小屋與主屋一起完工。他指出，市府要求增加多道審批程序，直到2023年才批准申請。

他在訴狀中指出，市府要求他另外申請附條件使用許可（conditional use permit）、接受額外規畫審查，還須取得派洛斯福德斯住宅協會（Palos Verdes Homes Association）建築美學審查委員會（Art Jury）的批准。他並指出，一名市規畫委員曾親自遊說鄰居反對工程。

史威認為，他的ADU依法應走簡化程序，市府不應另設這些關卡。工程一拖，花費也跟著增加。他主張，延誤造成建築費上漲、利息及設計專業費用增加，也讓他無法如期使用房產，加上房產價值減損，估計損失超過100萬元，因此於2024年10月提告市府。

市府的抗辯是，州政府推動ADU，是為增加住宅供給、緩解住房危機，並不是為保障個別屋主的投資，也沒有在相關審批法規中明文規定延誤賠償。原審法院接受這項理由，判市府勝訴。

加州第二上訴法院則在10月23日推翻原判。法院認為，州法要求地方政府及時處理符合規定的ADU申請，直接受益者是屋主。這套制度的目的，是讓屋主免受額外審批及繁重地方規定阻礙，不能因為法律同時要解決住房短缺，就否定對屋主的保障。

史威主張，市府沒有依法及時處理申請，造成他的經濟損失。上訴法院認為，他提出的訴訟理由足以讓案件繼續，不能在這個階段就將他擋在法院門外。

據舊金山紀事報報導，史威從事房地產工作，目前ADU已建成。這項判決也讓其他遭遇違法審批延誤的ADU屋主，有向地方政府追討損失的法律依據。史威的律師Jeffrey Lewis表示，地方政府不能再為新的住宅申請增設障礙。戴維斯加大（UC Davis）法學教授Christopher Elmendorf認為，影響可能延伸至其他依法須採簡化審批程序的住宅開發案。

市府律師未立即回應紀事報的置評要求。市府仍可向加州最高法院尋求覆審，史威最終能否獲賠、金額多少，目前尚無定論。

精華 FAQ

  • 案件發生在洛杉磯縣派洛斯福德斯莊。屋主史威2020年申請蓋ADU，卻被要求走額外程序，直到2023年才獲准，工程延宕導致成本與利息持續增加。

  • 他主張ADU依法應走簡化審批，市府卻加設附條件使用許可、額外規畫審查與美學委員會批准，造成建築費、設計費、利息及房產價值損失，合計逾100萬元。

  • 不是。法院只是認定他的訴訟理由足以繼續審理，表示他有法律依據向市府追討損失；至於延誤責任、實際損害與最終賠償金額，仍要等後續法院裁定。

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