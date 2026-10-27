到一元店就是想省錢 但Dollar General讓顧客破費

涉嫌長期向消費者超收費用，Dollar General遭全美20個州與聯邦貿易委員會提告。（Dollar General官網）

AI摘要 文章摘要整理： Dollar General遭FTC及20個州提告，指其多年在多家門市以錯標與超收方式欺騙消費者，導致大量投訴與數百萬元損失。

WTNH報導，連鎖折扣零售店Dollar General涉嫌長期向消費者超收費用，結帳價格經常高於貨架標價及廣告價格，遭聯邦貿易委員會（FTC）與包括加州 在內的多個州連合提告。康乃狄克州華裔 檢察長湯偉麟（William Tong）26日亦宣布加入其他19個州訴訟行列，指控該公司長期用欺騙性定價手法，使消費者蒙受數百萬元損失。

訴狀指出，Dollar General多年來，在數千家門市反覆出現商品價格標示錯誤、超收費用等問題，導致公司收到數以萬計消費者投訴。此外，公司明知價格不實，卻未能制定並落實解決問題相關政策，損害消費者權益，違反「聯邦貿易委員法」（FTC Act）、「金融服務現代法／格蘭姆-里奇-布萊利法案（Gramm-Leach-Bliley Act）」；及「康乃狄克州不公平貿易行為法」（Connecticut Unfair Tread Practices Act，CUPTA）。

參與訴訟的州還包括阿拉巴馬、亞利桑納、阿肯色、佛州、伊利諾、愛德華、堪薩斯、路易斯安那、密西根、密西西比、內布拉斯加、新澤西、北卡羅萊納、俄亥俄、奧克拉荷馬、田納西、猶他及威斯康辛。