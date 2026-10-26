1票不再全包 郵輪飲料、WiFi浮動定價 客憂額外收費多

嘉年華郵輪將針對船上飲料及Wi-Fi套裝服務實施浮動定價。（嘉年華郵輪官網）

AI摘要 文章摘要整理： 嘉年華郵輪宣布自12月1日起，飲料與WiFi服務改採浮動定價，並推出FunPacks套餐吸客，但新制也引發旅客對郵輪額外收費愈來愈多的疑慮。

紐約郵報報導，全球最大的嘉年華郵輪 公司（Carnival Cruise）宣布自12月1日起，船上飲料及Wi-Fi套裝服務將實施「浮動定價」（Dynamic Pricing），同時推出全新「FunPacks」套餐方案。新的定價制度引發不少消費者質疑，擔心郵輪額外收費名目愈來愈多，也愈來愈貴。

嘉年華郵輪指出，遊客在10月13日至30日間，透過郵輪官網Carnival.com的「我的郵輪管理（My Cruise Manager）」系統預訂FunPacks套餐方案（有Kidstarter、Zero Proof、Social與Epic四種選擇），將比單獨購買各項服務節省「35%至55%費用」。套餐內容包括Wi-Fi、特定飲料、岸上觀光行程、特色餐廳、SPA水療、照片拍攝及其他旅遊附加服務等。該方案適用於2026年10月31日至2027年12月31日出發的航班。

這家總部位於佛羅里達州 的郵輪公司於新聞稿中，詳細介紹一系列「親子友善優惠」（Family-Friendly Perks）後，在最下方補充關於新定價結構說明，「自2026年12月1日起，嘉年華郵輪將針對飲料套餐及Wi-Fi服務計畫改為浮動定價。」

所謂浮動定價，是指商家可根據特定因素隨時調整商品或服務價格。近年來，這種模式開始用於零售雜貨店，消費者可發現這些店的商品價格即時變動，不再只是傳統貨架上標示的固定售價。

該公司表示，未來將根據郵輪航程長短、航線及旅遊季節等因素制定不同費用。嘉年華聲稱，此變化將替旅客提供更大彈性與更多選擇，人人都能按需求安排合適的旅遊體驗，登船前，透過一次簡單的購買程序完成預訂即可。紐約郵報尚未取得嘉年華郵輪回覆。

這項變化讓不少旅客憂心，特別是已有消費者發現，超市商品結帳時的價格，有時會比貨架上價格高。一名X網友發文稱，「希望你在預訂時的價格，就是最終支付的價格。」另一名用戶則懷念過去搭乘郵輪相對單純的年代，「還記得以前搭郵輪，所有東西都包含在票價裡，我們有午夜自助餐，每晚枕頭上會放上薄荷糖。現在所有東西都要另外收費，名目多到不行。不含酒精的飲料套裝，一天竟要價50元。」

也有X用戶支持浮動定價，稱此舉「可獎勵早鳥旅客」，並表示飲料套裝計算方式很簡單：若一天大約喝五杯飲料，套餐價格通常較逐杯付款便宜。「我會建議客戶，只要看到飲料套餐和Wi-Fi價格合理就趕緊預訂。」