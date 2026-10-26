過了50歲該打哪些疫苗？醫師點名6類 出國前別忘了這項

李玲指出，接種疫苗不僅有助於預防疾病、降低重症及併發症風險，也能保護家人與社區健康，減少疾病帶來的醫療負擔。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師提醒50歲以上民眾應定期檢視疫苗紀錄，依年齡、健康與旅遊需求補強流感、新冠、帶狀皰疹等6類疫苗，出國前也要先確認接種需求。

隨著年齡增長，免疫系統功能可能逐漸下降，感染疾病及出現嚴重併發症 的風險也可能增加。華埠服務中心醫師李玲在25日的「2026秋季生活安全韌性講座」中提醒，50歲以上民眾應主動了解自己需要接種哪些疫苗 ，定期檢視接種紀錄，並依照年齡、健康狀況及旅遊需求，與家庭醫師討論適合的防護措施。

李玲指出，接種疫苗不僅有助於預防疾病、降低重症及併發症風險，也能保護家人與社區健康，減少疾病帶來的醫療負擔。她在演講中介紹六類值得中高齡民眾留意的疫苗，包括流感、新冠、帶狀皰疹、破傷風與白喉及百日咳、預防肺炎疫苗，以及呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗。

其中，流感疫苗 通常需要每年接種；新冠疫苗則應依當年度建議及個人健康狀況評估是否接種。李玲特別提醒，經常旅行或計畫搭乘飛機的民眾，應留意旅途中可能接觸到的感染風險，並提前做好防護。

帶狀皰疹疫苗也是中高齡民眾應了解的項目。李玲表示，相關疫苗通常採兩劑接種，民眾可向醫師確認適合的接種時程。此外，破傷風、白喉及百日咳疫苗也不可忽略，成人通常需要定期追加破傷風及白喉疫苗，常見間隔為十年；若家中有新生兒，經常接觸嬰兒的家人及照顧者，也應與醫師確認是否需要接種百日咳疫苗，以降低嬰兒感染風險。

她說，預防肺炎疫苗可用於預防部分可能引發肺炎等嚴重疾病的感染。至於RSV疫苗，則是預防呼吸道融合病毒感染，這類病毒可能引發呼吸道疾病，部分高風險族群感染後更可能出現嚴重併發症。李玲提醒，民眾應依自身年齡及健康情況，向醫師確認是否適合接種，以及是否需要追加。

除了了解疫苗種類，李玲也強調，民眾應養成定期檢視接種紀錄的習慣。她指出，民眾看診時往往會優先處理血壓、血糖等健康問題，容易忽略疫苗接種，因此最好自行掌握過去接種的項目與時間，並主動向家庭醫師詢問是否有需要補接種或追加的疫苗。

對於計畫出國的民眾，李玲建議，出發前應了解目的地的疾病風險與疫苗接種建議，預留足夠時間完成所需接種。她也表示，民眾若不清楚自己的疫苗紀錄或接種需求，可向家庭醫師、藥師或華埠服務中心等醫療資源諮詢，及早做好健康防護。

華埠服務中心醫師李玲在25日的「2026秋季生活安全韌性講座」中提醒，50歲以上民眾應主動了解自己需要接種哪些疫苗，定期檢視接種紀錄。（記者謝雨珊／攝影）