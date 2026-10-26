華人陪讀母以為只是叛逆 警登門才知兒淪為幫派工具人

華人青少年被幫派利用，心甘情願成為其包裹盜竊取貨工具人。（AI生成圖）

AI摘要 文章摘要整理： 一名陪讀華人母親原以為兒子只是青春期叛逆，直到警方搜查才發現他涉入幫派包裹盜竊，專家並提醒家長及早察覺異常社交與行為。

中國母親來美陪讀孩子，卻不知孩子在暗中做幫派送貨工具人。華人 刑事律師鄧洪近日分享一起華人青少年被幫派利用，心甘情願成為其包裹盜竊取貨工具人的案件。幫派借助社交平台招募誘惑青少年，成年人負責資金、車輛、銷贓和犯罪策劃，未成年人則作為代罪羔羊來執行。

鄧洪表示，孫太太沒有工作，每天的生活重心就是接送孩子、照顧起居，希望兒子將來考上一所好大學。兒子進入青春期後，開始結交年長朋友、經常夜不歸宿，回家時身上不時帶有酒味或大麻 味，學校也屢次通知他遲到、曠課，成績不斷下滑。

孫太太多次勸說，母子關係卻越來越緊張。她一直以為這只是青春期叛逆，直到一天深夜，警方持法院簽發的搜查令上門，在兒子的房間裡發現大量來歷不明的包裹、數把鑰匙及2000多元現金。警方循線調查，又找到另一處存放大量包裹的地點。

這類犯罪並非青少年臨時起意偷竊，而可能涉及成年人有計畫招募未成年人。作案者跟蹤亞馬遜及其他快遞公司的送貨車，待快遞員將包裹放在住宅門口後，再由車上的青少年迅速下車取走，成年人則留在車內負責開車、選擇目標及處理贓物。

鄧洪表示，部分犯罪團伙可能利用未成年人對法律不了解，以「你未滿18歲，不會有什麼大事」等說法降低其戒心。然而未成年人並非不需要承擔法律責任，涉案後仍可能面臨青少年司法程序、拘留及矯治安置等後果，具體取決於案件情節及適用法律。青少年一旦深入犯罪圈子，控制方式可能從金錢誘惑轉為威脅恐嚇，例如以掌握家庭住址或共同犯罪證據迫使孩子繼續參與。如果孩子同時接觸大麻、搖頭丸等毒品，或陷入債務與暴力威脅，想要退出可能更加困難。

尤其要注意的是，新型犯罪網絡未必像傳統街頭幫派一樣有固定堂口、幫派名稱或明顯地盤，而可能透過學校、社交媒體、微信群及朋友介紹形成鬆散網絡。亞裔青少年可能因此被吸收參與包裹盜竊、信用卡盜刷、毒品交易、入室盜竊，甚至更嚴重的暴力犯罪。

他特別提醒華人家長，不能只關注孩子的成績，卻忽略其校外社交圈。孩子突然夜不歸宿、頻繁曠課、身上有酒味或大麻味，無法解釋突然增加的現金、名牌服裝及電子產品，房間出現大量不明包裹，或頻繁與年齡明顯較大的成年人交往，都值得警惕。這些現象不一定代表犯罪，但若同時出現多項異常，家長就應及早介入，了解孩子的交友情況，並與學校保持聯繫，必要時尋求專業協助。