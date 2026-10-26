富豪本人為何總是領低薪？加州想用公投查他們總資產

加州第40號提案億富豪稅，引發各界高度關注。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 加州第40號「富萬富豪稅」提案主張向億萬富豪課徵5%淨資產稅，藉此籌措醫療與社福財源，但面臨富豪反撲、競爭性公投與是否外移的爭議。

HUFFPOST報導，選舉將至，加州 第40號提案（Proposition 40）「富萬富豪稅（Billionaire Tax）」受各界高度關注。這不僅是全美首例此類提案，也可能替其他州樹立新標竿。然至今該提案支持與反對者仍持續膠著。

這項提案計畫向加州約250名億萬富豪，一次性徵收5%淨資產稅。支持者認為，提案可帶來1030億元稅收，彌補聯邦政府削減醫療與糧食補助造成的財政缺口。反對者則憂心富豪因此出走，衝擊長期加州稅收。

服務業僱員國際工會-聯合醫療健康工作者西部工會（SEIU-UHW）積極推動第40號提案。若通過，他們可選擇於2027年一次性繳清稅款，或分五年繳納，每年支付相當於財富1%稅金。

不過，提案首先需克服多項重大障礙。目前富豪已投入超過1億8000萬元反對該提案。他們主張課徵富豪稅將使富人離開加州，長期下來，反而導致州府稅收流失。包括加州州長紐森等人與富豪站在一起。無黨籍聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）及加州民主黨籍聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）等進步派人士，則積極遊說該提案。

根據柏克萊加大9月公布的民調，在可能投票的選民中，45%支持富萬富豪稅、42%反對，13%尚未決定。

喬治城大學稅法教授布朗（Dorothy Brown）指出，若這該提案能在億萬富豪投注龐大資金反對的情況下通過，將具有里程碑意義，證明富豪不是戰無不勝。

根據柏克萊加大經濟學家賽茲（Emmanuel Saez）等三人共同撰寫的論文，2023年至2025年間，加州億萬富豪財富增加144%，全州居民總所得僅成長17%。研究人員估計，截至2026年中，加州億萬富豪財富總額約達2兆3000億元，相當於加州一年國民生產毛額（GDP）的一半。

40號提案對億萬富豪開出的高額稅單，不再只是每年課其所得，而是對「他們所擁有的全部財富」課稅。

美國民眾主要根據所得繳納所得稅，但億萬富豪大部分財富來自尚未實現的資本利得（Unrealized Capital Gains），也就是持有的股票等資產，因價格上漲增加的帳面價值。這些收益通常要等股票出售後才需繳稅。有錢人經常利用這些資產抵押借款，再將大部分財富，以享有的稅務優惠繼承方式傳給下一代。

布朗指出，億萬富豪通常有公司，但支付自己「非常低的薪資」，他們繳納的是「這些薪資所得稅」，但隨著股價上揚，他們資產負債表上的財富卻年年增加。

賽茲等研究人員指出，2018年至2020年，全美最有錢的人所繳納的聯邦、州及地方稅合計占其所得的24%，相較之下，其他美國納稅人稅負比約30%。此外，2023年至2025年間，加州億萬富豪每年繳納的州所得稅，僅相當於其財富的0.2%。

與此同時，加州勞工階級正受住房、油價至醫療等成本飆漲壓力。總統川普推出的「大又美法案」（One Big Beautiful Bill Act）可能使情況進一步惡化，因該法案延長富人減稅優惠，大幅削減聯邦政府對醫療補助計畫（Medicaid）資金。

加州官員估計，自2027年起，加州白卡（Medi-Cal）每年可能面臨300億元經費削減，超過100萬人失去醫療保險。SEIU-UHW幕僚長希梅內斯（Suzanne Jimenez）說，「我們需想辦法解決『如何籌募1000億元？』答案就是向富豪課稅。這是簡單的算術。」

反對第40號提案者另外推動兩相競爭性公投 提案：第41號提案（Proposition 41），要求對新稅提案進行獨立選前審計，並將新稅納入州府支出的限額限制；第42號提案，禁止對居民的個人財產課徵新稅。若任一提案得到的票數超過第40號提案，富萬富豪稅恐落空。不過，目前上述兩提案民意支持度仍落後於富萬富豪稅。