發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

洛杉磯飛北京航班突遇故障，緊急返航。 （示意圖，記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美聯航UA771從洛杉磯飛北京途中因機械故障發出7700緊急代碼返航，所幸262人皆未受傷，航空公司已安排備援航班續飛。

美聯航（United Airlines）一架從洛杉磯 飛往北京的客機，25日淩晨起飛。飛行過程中進入空中盤旋，並發出代表緊急狀況的7700應答機代碼，之後飛機被迫改變航線返回洛杉磯。美聯航尚未公布機械故障的具體原因，事故未造成人員傷亡。

據航空資訊網站AIRLIVE、南方都市報等綜合報導，涉事航班為UA771，由波音 787-9夢想客機（Boeing 787-9 Dreamliner）執飛。航班原定於當地時間25日淩晨1時左右，從洛杉磯國際機場 （LAX）起飛，飛行時間近17小時，橫跨太平洋飛往北京首都國際機場，預計於北京時間26日早上抵達。

航班追蹤資料顯示，飛機起飛後不久，在爬升至約2萬8000英尺時停止爬升，隨後進入空中盤旋，以便機組人員處理當時的狀況。不久後，機組人員發出7700緊急應答機代碼，宣布飛機發生緊急狀況，之後改變航線返回洛杉磯。據悉，7700是國際航空通用的緊急應答機代碼，表示飛機遇到需要空中交通管制優先協助的緊急情況，但單憑這個代碼，無法判斷故障的具體性質或嚴重程度。

事故發生時，機上共有248名乘客及14名機組人員，合計262人。美聯航表示，客機因機械故障返航，並在LAX安全降落，所有乘客均在登機口正常下機，航空公司隨後安排另一架飛機及新機組人員，繼續執行飛往北京的航班。截至目前，該航空公司尚未公布機械故障的具體原因，也未說明客機哪個系統出現問題。