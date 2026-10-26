我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

第五巡迴法院推翻前判：非合法入境者 無權要求保釋聽證

「雙手沾血」亞裔男拔刀刺死年邁父母 連家犬也沒放過

記者邵敏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
48歲的男子涉嫌在家中持刀刺死年邁雙親，甚至連家犬也未能倖免。（谷歌地圖）
48歲的男子涉嫌在家中持刀刺死年邁雙親，甚至連家犬也未能倖免。（谷歌地圖）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州西敏市一名48歲男子在家中持刀刺死74歲母親與80歲父親，連家犬也死亡，嫌犯已被正式起訴。

南加橙縣西敏市（Westminster）日前發生一起家庭雙重命案，一名48歲的男子涉嫌在家中持刀刺死年邁雙親，甚至連家犬也未能倖免。嫌犯Benjamin Thai Hoang面臨兩項謀殺罪及一項虐待動物重罪指控，當局尚未公布嫌疑人作案動機，案件目前仍在調查中。

據MyNewsLA等多家媒體綜合報導，案發於10月19日下午5時52分左右，警方接獲報案，前往西敏市薩特大道（Sutter Drive）13500號街區的一處住宅。報案人Benjamin稱自己殺了人，警員發現他雙手沾有明顯血跡，隨後將其拘留，並進入住宅搜查。

在案發現場，警員發現兩名長者身上有多處刀傷，兩人均當場宣告死亡。後確認，兩名死者是嫌犯Benjamin的父母，分別為74歲的阮貴泰（Quy Thi Nguyen，音譯）及80歲的黃迪文（Dieu Van Hoang，音譯）。警方還在屋內發現一隻家犬，也明顯死於刀傷。

調查人員認定，兩名長者的死亡屬於雙重兇殺案。警探和法醫當時留在現場執行搜查令，並蒐集證據，調查持續進行。Benjamin因謀殺嫌疑被捕，關押在橙縣監獄。

目前Benjamin已被正式起訴，面臨兩項謀殺罪，並被加上涉及多重謀殺的特殊情節指控；此外，他還面臨一項虐待動物重罪指控。警方尚未公布嫌犯作案動機，以及事件發生前是否曾出現家庭糾紛等細節。

當局表示，這起案件是孤立事件，對當地社區沒有持續性威脅。知情人士可聯繫西敏市警察局警探C. Chavez，電話714-548-3797；也可致電橙縣止罪熱線1-855-TIP-OCCS提供匿名線索。

精華 FAQ

  • 案發於10月19日，警方在住宅內發現2名年邁長者身中多刀死亡，後證實是嫌犯的父母；屋內另有1隻家犬也死於刀傷。

  • 嫌犯Benjamin Thai Hoang先打電話報稱自己殺了人，警方到場時見他雙手沾血，隨即將他拘留；他目前面臨2項謀殺罪與1項虐待動物重罪。

  • 警方尚未公布作案動機，也未說明是否有家庭糾紛，案件仍在調查中；當局表示此案屬孤立事件，對當地社區沒有持續性威脅。

亞裔 橙縣 南加

上一則

吃「蟲子」？從糖果、熱狗到咖啡都有這款天然添加劑

下一則

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

延伸閱讀

舊金山灣景區接連發生命案 警方逮捕兩名嫌犯

舊金山灣景區接連發生命案 警方逮捕兩名嫌犯
台女陳屍日本飯店 同團女客涉無正當理由持刀遭逮捕

台女陳屍日本飯店 同團女客涉無正當理由持刀遭逮捕
派對擾民？東谷市槍擊案1死6傷

派對擾民？東谷市槍擊案1死6傷
南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺

南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺
整理包／紐時主管遭岳父母槍殺 揭開命案背後的家庭戰爭

整理包／紐時主管遭岳父母槍殺 揭開命案背後的家庭戰爭
25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

熱門新聞

中國留學生龐清方拘留數周後，10月20日繳納1.2萬保釋金後獲釋。（Monroe University體育部）

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

2026-10-22 14:20
11月3日起，所有來美旅客登機前簽署健康聲明，確認21天內未曾到訪剛果。圖為美國入境示意圖。（記者邵敏／攝影）

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

2026-10-25 14:07
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
加州一對高齡夫妻指出，投入逾230萬元購買金幣，卻因買入價格與實際價值不符，蒙受約90萬元損失。圖為黃金示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

2026-10-21 19:26
一名護士與家人赴加州旅遊，抵達洛杉磯機場後遭ICE拘留。圖為手銬示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

2026-10-19 15:38
好市多近期公布2026年「黑色星期五」優惠，從家電、電視到食品、保暖用品都有折扣。圖為過往好市多黑五買氣。（本報檔案照）

立省上千元、家電食品都有折 好市多黑五優惠搶先看

2026-10-23 19:01

超人氣

更多 >
小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」
全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒

全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
加州華人城市擬升消費稅至12% 若通過為全州最高

加州華人城市擬升消費稅至12% 若通過為全州最高