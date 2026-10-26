「雙手沾血」亞裔男拔刀刺死年邁父母 連家犬也沒放過
南加州西敏市一名48歲男子在家中持刀刺死74歲母親與80歲父親，連家犬也死亡，嫌犯已被正式起訴。
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南加州西敏市一名48歲男子在家中持刀刺死74歲母親與80歲父親，連家犬也死亡，嫌犯已被正式起訴。
南加橙縣西敏市（Westminster）日前發生一起家庭雙重命案，一名48歲的男子涉嫌在家中持刀刺死年邁雙親，甚至連家犬也未能倖免。嫌犯Benjamin Thai Hoang面臨兩項謀殺罪及一項虐待動物重罪指控，當局尚未公布嫌疑人作案動機，案件目前仍在調查中。
據MyNewsLA等多家媒體綜合報導，案發於10月19日下午5時52分左右，警方接獲報案，前往西敏市薩特大道（Sutter Drive）13500號街區的一處住宅。報案人Benjamin稱自己殺了人，警員發現他雙手沾有明顯血跡，隨後將其拘留，並進入住宅搜查。
在案發現場，警員發現兩名長者身上有多處刀傷，兩人均當場宣告死亡。後確認，兩名死者是嫌犯Benjamin的父母，分別為74歲的阮貴泰（Quy Thi Nguyen，音譯）及80歲的黃迪文（Dieu Van Hoang，音譯）。警方還在屋內發現一隻家犬，也明顯死於刀傷。
調查人員認定，兩名長者的死亡屬於雙重兇殺案。警探和法醫當時留在現場執行搜查令，並蒐集證據，調查持續進行。Benjamin因謀殺嫌疑被捕，關押在橙縣監獄。
目前Benjamin已被正式起訴，面臨兩項謀殺罪，並被加上涉及多重謀殺的特殊情節指控；此外，他還面臨一項虐待動物重罪指控。警方尚未公布嫌犯作案動機，以及事件發生前是否曾出現家庭糾紛等細節。
當局表示，這起案件是孤立事件，對當地社區沒有持續性威脅。知情人士可聯繫西敏市警察局警探C. Chavez，電話714-548-3797；也可致電橙縣止罪熱線1-855-TIP-OCCS提供匿名線索。
案發於10月19日，警方在住宅內發現2名年邁長者身中多刀死亡，後證實是嫌犯的父母；屋內另有1隻家犬也死於刀傷。 嫌犯Benjamin Thai Hoang先打電話報稱自己殺了人，警方到場時見他雙手沾血，隨即將他拘留；他目前面臨2項謀殺罪與1項虐待動物重罪。 警方尚未公布作案動機，也未說明是否有家庭糾紛，案件仍在調查中；當局表示此案屬孤立事件，對當地社區沒有持續性威脅。
精華 FAQ
案發於10月19日，警方在住宅內發現2名年邁長者身中多刀死亡，後證實是嫌犯的父母；屋內另有1隻家犬也死於刀傷。
嫌犯Benjamin Thai Hoang先打電話報稱自己殺了人，警方到場時見他雙手沾血，隨即將他拘留；他目前面臨2項謀殺罪與1項虐待動物重罪。
警方尚未公布作案動機，也未說明是否有家庭糾紛，案件仍在調查中；當局表示此案屬孤立事件，對當地社區沒有持續性威脅。
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