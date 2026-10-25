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華人骨灰不能寄回中國 花費數千請人帶 還是？

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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業者指出，華人骨灰送回故鄉的需求增加，主要是美國墓地費用高。（記者邵敏／攝影）
業者指出，華人骨灰送回故鄉的需求增加，主要是美國墓地費用高。（記者邵敏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加華人送骨灰回中國大陸多仰賴親友或付費代送，因郵寄與殯儀業者多不直接承辦；雖非違法，但需備妥文件並遵守航空、海關規定。

南加華人而言，將親人骨灰送往中國大陸，不是一件簡單的事，包括USPS郵政在內的諸多物流公司，無法提供直接郵寄服務。很多人委託親友護送，也有人付數千元不等的費用，請人帶骨灰去中國。

洛杉磯玫瑰崗紀念公園福地福壽計畫預售顧問Tiffany朱表示，玫瑰崗沒有提供將骨灰運送至中國的服務。據她了解，其他紀念公園通常也不直接承辦這類業務，主要考量跨境運輸涉及的規定與責任。Tiffany說，只能麻煩親友攜帶，其公司不能提供服務，這是風險問題，擔不起責任。

一些華人親自護送家人骨灰回鄉，也有中國的親友專程飛到美國，再將骨灰帶回去。但並非每個家庭都具備這樣的條件，有些人因經濟或移民身分等因素，無法自由往返中美兩地。

南加居民陸君曾接單將骨灰送往中國，對方支付800元運送費。據陸君提供信息，市場需求量大，價格差異也很大，有人開價兩三千元，也有人收費600至1000元即可。陸君認為，送骨灰去中國涉及國際機票等高成本，如果本來就有計畫往返中美，而且沒有忌諱，有些人就願意考慮做這筆小生意。

世界殯儀館經理黃宇平表示，他們公司也沒有專門的郵寄渠道將骨灰送往中國大陸，「USPS可以寄送骨灰到香港、台灣等地，但中國大陸禁收。」他表示，有些人會把骨灰先郵寄到香港，再找人送回大陸。

黃宇平說，世界殯儀館每年四次專人護送骨灰到中國，收費約1000元，但家屬需要等待固定行程，不是隨時可送。骨灰通常送到深圳等既定目的地，家屬需要到當地領取，不會另外派送至中國其他地區。此外，黃宇平指出，他們只接受該公司一條龍殯儀服務的骨灰，若外人把骨灰盒送到殯儀館要求代寄或代送，業者不會接受，因為無法確認骨灰來源，需承擔較大的風險責任。

據黃宇平觀察，最近幾年骨灰送往中國的需求有所增加，「以前華人回故鄉安葬的比率大概是5%，現在上升到10%至15%。」他認為，主要原因是家屬考量美國墓地及骨灰存放位費用較高，不一定是傳統「落葉歸根」思想。

Tiffany指出，有些華人家庭會先在美國舉行告別儀式，再讓人將骨灰帶回老家安葬，讓逝者回到故土。她認為，早期移民的華人較重視「落葉歸根」，希望身後回到家鄉，但隨著子女、孫輩大多已在美國生活，很多人就逐漸打消回故鄉安葬念頭。

送骨灰前往中國，是否涉及法律問題？律師劉龍珠表示，受託攜帶骨灰去中國，本身並不違法，但必須遵守航空公司、機場安檢及出入境海關規定。受託人應準備死亡證明、火化證明等文件；若不是逝者直系親屬，還應備妥家屬簽署的委託書，寫明逝者身分、受託人資料及運送目的，以便海關查驗時說明。

至於收費攜帶骨灰回中國，是否涉及非法經營或殯葬服務執照問題，劉龍珠指出，須視實際經營模式及適用法律判斷，不能一概而論。受託人應確認委託人身分、骨灰來源及交接方式，保留委託書與收據，並事先約定費用和責任。對家屬而言，委託前也應確認，受託人能否依規定完成運送及交接，確保親人骨灰安然回家。

精華 FAQ

  • 因為包括USPS在內的多數物流公司不提供直接寄送服務，殯儀與紀念公園業者也多不代辦，主要是跨境運輸規定複雜，且業者必須承擔來源與責任風險。

  • 常見做法有親友親自護送，或請專人代帶回去；有業者固定每年數次安排集體護送，費用約1000元，但需配合行程與指定領取地點。

  • 律師指出，受託攜帶骨灰本身不違法，但要遵守航空、安檢與海關規定，並準備死亡證明、火化證明與委託書；若非直系親屬，更要清楚交代逝者與受託人資料。

南加 華人 洛杉磯

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