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78歲手握40萬股票想留給子女 一個決定稅差5萬多

記者趙健／即時報導
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父母生前賣掉大幅增值的股票，與日後直接由子女繼承，稅務結果可能相差數萬元。關鍵在...
父母生前賣掉大幅增值的股票，與日後直接由子女繼承，稅務結果可能相差數萬元。關鍵在許多人不熟悉的「成本基礎調高」（step-up in basis）。示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

78歲長者若生前賣掉40萬元股票，可能因30萬元增值而繳約5萬多元稅；若持有至去世由子女繼承，則可因成本基礎調高而大幅減稅。

一名78歲長者手中有價值40萬元股票，當年買進成本只有10萬元。如今若想把股票賣掉、換成現金，方便日後留給子女，30萬元的增值可能立即帶來一筆不小的資本利得稅；但如果不賣，將股票一直持有到去世再由子女繼承，結果可能完全不同。

投資分析平台24/7 Wall St.以這名78歲喪偶長者的假設案例分析，在美國現行稅法下，父母生前賣掉大幅增值的股票，與日後直接由子女繼承，稅務結果可能相差數萬元。關鍵在許多人不熟悉的「成本基礎調高」（step-up in basis）。

假設長者多年前以10萬元買進股票，如今市值已漲到40萬元。如果現在全部出售，就會有30萬元資本利得。2026年聯邦長期資本利得稅率依收入不同，主要為0%、15%或20%。如果該長者另有約5萬元應稅收入，在其設定下，出售股票產生的30萬元利得大部分適用15%稅率，資本利得稅約4萬5000元。

此外，高收入投資者還可能面臨3.8%的淨投資收入稅（NIIT）。國稅局規定，單身申報者的相關收入門檻為20萬元。按照上述案例試算，還可能增加約5700元NIIT，使聯邦稅負合計約5萬700元，尚未計入可能適用的州稅。

但如果該長者沒有出售股票，而是一直持有到去世，情況會出現很大差別。國稅局規定，繼承財產的成本基礎通常以原持有人死亡當日的公平市價計算，而不是死者當初買進時的價格。

例如長者去世時，這批股票仍價值40萬元，子女繼承後的成本基礎通常會調整至40萬元。如果子女很快以接近40萬元的價格出售，由於售價與新的成本基礎差距很小，只有很少甚至沒有資本利得需要課稅，所以「生前先賣掉」和「死後由子女繼承」可產生完全不同的稅務結果。

不過，如果父母選擇在生前直接把股票贈與子女，規則又不一樣。國稅局指出，贈與財產計算利得時，一般會延續贈與人的成本基礎。也就是說，如果長者直接把這批股票送給子女，子女通常不能直接把成本基礎提高至40萬元；日後出售時，原本累積的增值仍可能產生資本利得稅。因此，「生前贈與」與「死後繼承」即使最終都是把同一批股票交給子女，稅務結果也可能不同。

當然，這並不意味年長投資者都應該為節稅而把股票一直持有到去世。如果退休生活、醫療或長期照護需要現金，或大量資產集中在少數股票、面臨較高市場風險，出售或重新配置資產仍可能有必要。

精華 FAQ

  • 因為股票從10萬元漲到40萬元，若現在出售，30萬元增值會立刻成為資本利得，需依稅率繳稅；若死後由子女繼承，成本基礎通常調高到死亡當日市價，稅負可大幅降低。

  • 成本基礎調高指的是繼承財產時，課稅成本通常改以被繼承人死亡當日的公平市價計算，而不是原始買進價格。若子女之後接近市價賣出，通常只會產生很少甚至沒有資本利得稅。

  • 不一樣。生前贈與通常沿用贈與人的原成本基礎，子女日後賣出時，原本累積的增值仍可能被課資本利得稅；只有死後繼承，通常才能適用成本基礎調高，稅差可能很大。

國稅局

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