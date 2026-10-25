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華男手握6000女私密影像 想刪照竟得答應這要求

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北加州聖荷西（San Jose）的31歲華男陳揚（Max Yang Chen，音譯），23日在紐約聯邦法院承認網路跟蹤及加重身分盜用罪。圖為聯邦調查局調查網路犯罪。（取自聯邦調查局X）

AI摘要

文章摘要整理：

31歲華男陳揚在紐約認罪，承認駭入多名女性社群帳號、散布私密影像並以刪照勒索更多裸照，檢方稱其掌握逾6000名女子影像。

盜取女性社群帳號的私密照片，再以公開影像相威脅，要求對方提供更多裸照。居住北加州聖荷西（San Jose）的31歲華男陳揚（Max Yang Chen，音譯），23日在紐約聯邦法院承認網路跟蹤及加重身分盜用罪。檢方指出，他持有涉及逾6000名年輕女子的數十萬份私密照片與影片。

根據紐約西區聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office, Western District of New York）23日公布的認罪協議，陳揚在2021年3月至2023年6月18日期間，未經授權侵入多名年輕女性的社群帳號，包括三名位於紐約西區的受害者。他承認的兩項罪名，最高可判處七年監禁及25萬元罰款。

檢方指出，陳揚進入受害者帳號後，會搜尋並下載私密照片，再將照片傳給當事人，藉此證明已掌握其帳號內容。他也曾把私密影像直接發布在受害者的社群頁面，或傳送帶有性羞辱、暴力內容的訊息，騷擾及恐嚇對方。

部分受害者更遭進一步勒索。陳揚稱，只要她們再提供更多私密影像，就會將已流出的照片從網路上移除，讓受害者陷入以更多影像換取刪照的處境。

認罪協議顯示，陳揚至少侵入200個社群帳號，並直接聯絡逾200名他已取得私密影像的年輕女子，通常向她們傳送帶有性羞辱或暴力內容的訊息。其中逾50人收到他傳來、屬於她們自己的私密影像。檢方另指出，他總共取得並持有涉及逾6000名年輕女子的數十萬份照片與影片。

此案早在2024年便已曝光。據WNY News Now同年3月11日報導，陳揚最初遭聯邦大陪審團起訴九項罪名，包括三項未經授權從受保護電腦取得資料、三項網路跟蹤及三項加重身分盜用罪。他當時先在加州北區聯邦法院出庭。

聯邦調查局（FBI）2024年5月23日徵求受害者線索時，也曾揭露另一種手法：陳揚涉嫌假裝能替女性移除色情外流網站上的私密影像，再以這項「服務」換取她們更多裸照與影片。FBI當時表示，潛在受害者包括未成年人，並懷疑他的行為可追溯至2017年，持續至2024年3月7日被捕。

除此次在紐約認罪的案件外，陳揚另在加州中區聯邦法院被控企圖製作兒童色情影像，該案仍在審理，尚未定罪。紐約案件由FBI調查，判刑日期將另行安排。

精華 FAQ

  • 他承認網路跟蹤及加重身分盜用兩項罪名，相關罪名最高可判7年監禁與25萬元罰款，判刑日期將另行安排。

  • 他先入侵帳號下載私密照，再傳回給本人證明已掌握內容，甚至公開發布或發送羞辱、暴力訊息，並聲稱只要再給更多裸照就能刪除外流影像。

  • 除紐約案件外，他另在加州中區聯邦法院被控企圖製作兒童色情影像，該案仍在審理中；FBI也認為其行為可能自2017年持續到2024年被捕。

加州 聖荷西

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