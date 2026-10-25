怕遇詐騙 自己查「警局電話」求證 對方卻這麼說

FTC提醒，騙徒冒充官員及警察，甚至引導民眾搜尋假警局電話，藉此騙取信任與金錢。圖為911緊急報案電話示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

AI摘要 文章摘要整理： FTC警示，詐騙集團假冒政府官員與警察，利用假轉接和誘導查號碼的手法，讓民眾誤以為已查證身分，最後再以保證金與個資索取行騙。

接到電話指稱手機涉海外犯罪，心生懷疑後上網查詢「警局電話」、自行回撥，竟仍可能落入騙局。聯邦貿易委員會（FTC）發布警示，騙徒冒充政府官員，威脅停用民眾電話，還刻意安排看似能查證身分的步驟，讓受害者以為已聯絡真正的警方，最後再以「保證金」為由索款。

根據FTC說明，騙局由一通自稱FTC官員的電話開始。對方稱，有人以受害者的姓名及電話號碼登記手機號，並在另一個國家從事詐騙 ，若不配合處理，就會停用受害者的電話號碼。為增加可信度，來電者甚至會報出假的證件編號。

接著，假官員會將電話轉給另一冒充警察的同夥，要求民眾報案。若對方仍有疑慮，騙徒便讓他自行回撥所謂警局電話，並指示應在網路搜尋哪些資訊，而這些資料早被騙子動手腳。民眾以為自己已主動查證，實際接聽電話的，卻仍是詐騙集團 成員。

假警察隨後以製作報案紀錄為由，索取證件及其他個資，並要求受害者保密。之後再聲稱，受害者因電話號碼涉及的詐騙案面臨逮捕，必須前往另一個國家處理，除非先支付一筆「保證金」。FTC強調，這些說詞全是騙局。

從這套流程可見，騙徒將民眾的查證行動也納入設局：先以涉案製造壓力，再透過假轉接及搜尋指示，營造政府機關接手處理的假象。即使電話由民眾自行撥出，只要查詢方向及聯絡方式仍由對方掌控，就不能據此確認身分。

FTC提醒，真正的FTC不會主動要求民眾付款，也不會轉接給要求付款的人；不會威脅停用電話、要求談話保密，或以簡訊傳送員工證件照片證明身分。遇到上述要求，應停止與對方聯絡。

除了對方提供的證件編號，手機的來電顯示也不能作為判斷依據。FTC指出，騙徒可以偽造來電名稱及號碼，即使顯示的是政府機構名稱或真正的電話號碼，也可能是從其他地方打來的詐騙電話。

民眾若擔心確有其事，應掛斷電話，透過已知正確的官方聯絡方式直接求證，不要依照來電者提供的號碼或搜尋指示操作。對方若要求匯款、禮卡、加密貨幣或付款App交錢，更應提高警覺，這些付款方式往往難以追蹤及追回。

遇到假冒政府機關的詐騙，可至ReportFraud.ftc.gov通報；若已將個資交給騙徒，則可透過IdentityTheft.gov查詢後續保護身分的步驟。