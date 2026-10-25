「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

11月3日起，所有來美旅客登機前簽署健康聲明，確認21天內未曾到訪剛果。圖為美國入境示意圖。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 為防伊波拉傳入美國，CDC要求所有來美國際旅客登機前簽署健康聲明，確認21天內未到訪剛果，違者不得登機，並可依規對近期赴非洲部分地區者加強限制。

聯邦疾控中心（CDC ）發布緊急新規，為防範伊波拉（Ebola）病毒傳入美國，自11月3日美東時間晚11時59分起（美西時間晚8時59分），所有搭乘國際航班來美的旅客，無論國籍及移民身分，都必須在登機前簽署健康聲明，確認過去21天未曾到訪剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）。新規將核驗責任明確交給航空公司，並指出「不簽不能登機。」

據路透社等多家媒體報導，這項規定適用從任何外國機場搭乘飛機前往美國的旅客，包括美國公民 、綠卡 持有者等。即使美國不是旅客最終目的地，只是經美轉機前往其他國家，同樣必須遵守。CDC公布，旅客可透過紙本或電子方式簽署聲明，航空公司及其他營運商須負責收集並保存相關文件。未完成聲明旅客，除非符合政府核准的豁免條件，否則不得登上前往美國的航班。

CDC提醒，過去21天旅行史計算，不限於正式入境剛果。只要旅客曾在該國境內停留，包括在當地機場轉機，即使沒有離開機場，也被視為到訪。旅客須在離開剛果後，在境外度過完整21天，最早可於第22天搭機來美。CDC表示，這項限制是為降低伊波拉病毒經國際航空旅行傳入美國的風險。

除了剛果，當局也對近期曾到訪烏干達（Uganda）或南蘇丹（South Sudan）的部分旅客實施額外限制。根據CDC指引，過去21天曾到訪上述兩國的外國籍旅客，包括綠卡持有者，原則上不得在離境後21天內入境美國。美國公民若過去21天曾到訪烏干達或南蘇丹，但未到訪剛果，可依規定經指定的機場入境，並接受公共衛生檢查。

此次緊急新規與非洲持續蔓延的伊波拉疫情有關。CDC表示，本輪疫情主要發生在剛果。截至10月22日，相關疫情累計通報9847例確診、以及4761例死亡。CDC於10月24日更新的資料指出，美國尚未發現與這次疫情相關的確診病例。

CDC警告，如果旅客故意提供虛假或誤導性資訊，可能違反聯邦法律，面臨罰款或刑事處罰。