台新星政客火到南加 粉絲排隊2小時領飄帶 媽媽粉激動

一家大小手持沈伯洋旗幟與台灣意象道具合影。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋競選小物在南加州吸引約300名台僑排隊領取，連中間選民與媽媽粉都熱情參與，顯示其支持度已超出基本盤。

有人提前兩小時就到場排隊，有人乾脆帶著小凳子，坐等開門。這不是在搶什麼新上架的商品，而是台北市長候選人沈伯洋 的支持競選小物分發會。民進黨美西黨部24日下午在南加 州阿罕布拉市大洛杉磯 台灣會館舉辦「洋流」飄帶發送活動，吸引不同世代、地區台僑約300人到場。

活動下午3時30分開始，已有民眾提前約兩小時等候，也有人從內陸地區開車近一小時前來。自認是中間選民的洪小姐，一早看到報紙報導便十分興奮，晨跑後特地返回家換上橘衣，又因擔心領不到紀念品，提早到場。她說，自己來美數十年，過去對政治冷感，也從未為選舉返台，但第一次在電視上看到沈伯洋時，就被他的態度深深打動，「我真的一個人在家裡看電視，眼淚都被觸動了」，因此決定前來表達精神上的支持。

而發送活動，源於海外鄉親對「洋流」小物的詢問。民進黨美西黨部主委陳芃佑表示，印象中黨部過去未曾特別為候選人製作競選小物，這次看到台灣的熱潮，加上海外鄉親紛紛詢問，才決定在洛杉磯發送。貼紙在南加州當地印製，約一周前已先行發送；飄帶則在台灣製作，22日才送抵洛杉磯。

接連兩次發送活動，都有民眾提早到場等候，讓原本就預期會有不少人前來的陳芃佑仍感意外。她觀察，上周領取貼紙的民眾中，不少是年輕人及年輕家庭；身邊一些過去較少參與政治的中年媽媽朋友，這次也追得比她還認真，直言沈伯洋「太優秀了，而且他真的太『正常』」，並不斷詢問有無相關紀念品。

談及沈伯洋吸引支持者的原因，美西黨部執行委員吳兆峯表示，沈伯洋沒有將自己塑造成英雄式人物，而是彙整5萬多則民眾對台北市政的建議，據此整理政策主張，這份誠意也打動了民眾。

在他看來，當天到場者跨世代、跨族群，不僅有民進黨支持者，也包括中間選民及希望台北市有所改變的人，反映沈伯洋的支持已超出原有基本盤。

除了現場發送的飄帶與貼紙，主辦單位另準備九組限量紀念品，每組包括沈伯洋簽名海報、洋流小海報、貼紙及飄帶各一。領取者須具備台北市投票權，本人到場出示身分證及返台投票的機票證明。活動進行中，現場更一度有民眾高聲喊出支持沈伯洋的口號，為這場飄帶發送活動增添助選氣氛。從穿上橘衣、帶著孩子與寵物拍照，到呼喊支持口號，台僑以不同方式參與這股「洋流」熱潮。

洋流飄帶發送活動吸引不同世代台僑排隊等候。（記者張庭瑜／攝影）

民進黨美西黨部成員合影。（記者張庭瑜／攝影）

有民眾自備折疊椅，在場外排隊等候。（記者張庭瑜／攝影）

洪小姐（左）與Jasmine（右）早早就到場等候。（記者張庭瑜／攝影）

支持者穿戴印有「洋流」標誌的衣帽到場。（記者張庭瑜／攝影）

民眾出示手機上的「台北大洋流」登船成員卡。（記者張庭瑜／攝影）

年輕家庭帶著幼兒到場，手持「美國洛杉磯大洋流艦隊」看板合影。（記者張庭瑜／攝影）

活動開始前，上百民眾已在大洛杉磯台灣會館外大排長龍。（記者張庭瑜／攝影）