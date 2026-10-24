單人參加旅遊團為何費用貴這麼多？業者這麼說

對於單身旅客而言，跟團找陌生人拼房是不得已的選擇，因為單房差價高。（圖／讀者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 旅遊團多以雙人同行為定價基礎，單身旅客若獨自參團，往往需另付單房差，海外長線甚至可能多出近一張機票的費用。

對於單身旅客而言，跟團和陌生人拼房常是不得已的選擇。因為單身旅客通常只能在支付單房差、接受拼房或自行安排住宿間作選擇。然而無論是自行訂房和支付單房差都不便宜，旅行社按雙人同行為預設的商業邏輯，讓單身旅客可能被迫承擔大筆房費，甚至相當於多付一張機票 。

旅遊業者顧彬彬表示，旅遊團以雙人入住為定價基礎，對獨自旅行者而言，參加旅行團除付團費，還要面對一筆額外支出就是「單房差」。尤其是海外長線旅遊，若行程涉及多晚住宿，單房差累積起來甚至可能要1000多元，接近一張機票價格。問題的關鍵是旅行社與酒店採用不同的計價邏輯。酒店主要按房間收費，旅行社則以每個旅客為單位定價，並以兩人共住一間房作為住宿成本的計算基礎。

當一人入住時，原本由兩人分攤的房費便可能落在單一旅客身上，額外收費背後是以人頭創造收益的商業模式。單房差除涉及住宿成本如何分攤，也可能包含旅行社營運成本及利潤，並非單純等於酒店實際房價的一半。對旅行社而言，旅遊產品以每個旅客計價，也有利於統一核算團費及規畫其他自費項目的收益。當雙人同行成為旅遊產品的預設條件，獨自旅行者便容易成為需要額外付費的一群。

單身客人無論自助遊還是跟團遊都要面臨更高的交通和住宿成本，顧彬彬表示，尤其是交通成本，一個人出遊交通成本無論是公共交通還是租車都比旅行團的巴士分攤到每個人身上的費用高，且活動半徑也會受限。

另外，自行訂房也不一定更便宜，旅行社因長期合作取得酒店合約價格，個人旅客則通常只能使用一般公開價格或自行尋找優惠。不過跟團遊的旅客自行訂房能讓旅客掌握房型、地點與住宿品質，避免被迫接受不適合自己的拼房安排。

相比之下，主流旅行社如intrepid的旅行團則有一些相對彈性的選擇，如採用雙人合住模式，會根據每個旅行者護照上性別訊息，將單人旅行者與同性旅行者安排在同一間房間。如需要私人空間，大部分旅行團都提供單人房選項，需支付單人房附加費。但不可否認的是，市場主流旅遊產品仍以雙人同行為預設，尚未充分照顧單人客群的需求。