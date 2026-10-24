資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關

一份「2026年退休調查」顯示，86%受訪者不覺得自己能自在地動用積蓄，花在喜歡的事物上。（ChatGPT生成）

AI摘要 文章摘要整理： 保德信調查顯示，多數退休與準退休族即使資產不低，仍難從儲蓄心態轉向安心花用，主要受社安金、通膨與醫療成本不確定性影響。

一輩子努力存錢，到了退休 階段，卻未必能安心享受積蓄。保德信金融（Prudential Financial）公布的「2026年退休調查」顯示，86%受訪者不覺得自己能自在動用積蓄，花在喜歡的事物上；即使可投資資產達50萬元以上，仍有61%對花錢享受生活感到不安。

這份調查涵蓋準退休及已退休人士，反映退休焦慮不只來自「存得夠不夠」，也包括辛苦存了一輩子後，如何從習慣儲蓄轉為安心支出。對部分受訪者而言，帳戶餘額減少本身，就可能帶來心理壓力。

社安金 的未來、物價及醫療開銷，是受訪者不敢花錢的主要原因。44%擔心未來是否還能領到社安金，42%憂慮通膨與生活成本上升，34%顧慮醫療及長期照護費用。另有40%寧可留下未花完的錢，也不願冒退休後用光積蓄的風險。

然而，捨不得花錢，也可能意味著錯過仍有體力享受生活的時機。42%受訪者難以在「現在享受人生」與「繼續等待」之間取得平衡，擔心等到願意花錢時，可能已經太晚。這種拉扯在可投資資產達50萬元以上者中更明顯，比率達51%。

花錢帶來的罪惡感，也不限於昂貴的大件商品。61%受訪者對大型旅行或冒險活動感到內疚，63%對娛樂支出有類似感受；67%則認為，很難說服自己花錢請清潔人員、園丁或油漆工，讓生活輕鬆一些。

研究合作機構CloudResearch首席研究官Leib Litman表示，能否允許自己花錢，不只是財務問題，也涉及心理轉變。許多儲蓄者受不確定感與恐懼牽制，需要從「如果錢用完了怎麼辦？」轉而思考：「如果一直不用辛苦存下的錢，會錯過哪些人生體驗？」

保德信金融在報告中主張，退休準備應從累積資產，進一步轉向安排退休收入。