沈伯洋太火 美國西岸現「洋流」台僑跨州搬貼紙

「洋流」飄帶陸續送抵美國，民進黨美西黨部準備飄帶及相關宣傳品，供旅美台灣人領取。（取自民進黨美西黨部臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋掀起的「洋流」選戰宣傳在美國台僑社群間擴散，貼紙與飄帶靠著跨州接力流通，並引發美西各地熱烈詢問。

民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起的「洋流」，如今也湧到美國。洋流貼紙、飄帶在旅美台灣人社群間接力傳遞：有網友帶著飄帶走訪美國十座城市，有人從拉斯維加斯跑到洛杉磯 領貼紙，再帶回賭城 分送給台灣人開的店家。民進黨美西黨部將於24日在阿罕布拉市發送飄帶。網路不少人追問：「我那裡什麼時候有？」

「別人出國前在整理行李，我出國前在東奔西跑好幾個地方蒐集貼紙跟飄帶。」一網友在社群發起「洋流飄帶漂流美國計畫」，10月15日至11月4日間，將飄帶陸續帶往波士頓 、紐約、費城、洛杉磯及舊金山等地，邀當地台灣人約時間領取。

人稱「賭城里長伯」的陳威嘉，也是臉書社群「台灣移民在賭城」的版主。他接受本報採訪表示，從拉斯維加斯到洛杉磯台灣會館，一口氣領回150張貼紙。陳威嘉表示，起初是有人打聽賭城有沒有台灣人開的店能放貼紙，但這類店家很少，他的社團有600台灣人，便由他協助，趁到洛杉磯探望母親時去拿。陳威嘉把貼紙分送到當地台灣人開的店家，供民眾索取。他說，從陳水扁選台北市長時就關注台灣政治，「讓我這麼熱衷想要做宣傳的台灣地方層級選舉，沈伯洋是第一個。」

洛杉磯這邊則由民進黨美西黨部24日下午3時30分至5時30分，在大洛杉磯台灣會館內舉辦「洋流飄帶送放活動」，另備九組限量紀念品，每組含沈伯洋親筆簽名海報、洋流小海報、貼紙及飄帶。想拿整組紀念品可不容易：領取者須具台北市投票權，出示身分證及返台投票機票證明，每戶限一份、本人到場，還要同意參與「台北順起來」演唱錄影並公開播出。公告一出，網友紛紛詢問能否只領飄帶、台灣護照可不可以，主辦方說明，只領飄帶不需身分證。

各地貼文底下，留言多半是在找領取管道。有人問「波士頓呢？」、「美東有沒有」，有人「期待聖地牙哥領飄帶」，也有人感嘆住在隔壁州拿不到；還有網友打趣：「地理課有教過美國西岸有洋流啊。」也有人說乾脆「親自回台灣收集」。不過，網路上也有質疑聲音，認為洋流只是選戰包裝。陳威嘉說，他的貼文留言約八成屬正面。

從東岸到西岸，一張貼紙、一條飄帶靠著社群貼文和台僑人脈一站站傳下去。距離投票日還有一個多月，這股洋流成了旅美台灣人近期熱議的話題。

陳威嘉從拉斯維加斯到洛杉磯台灣會館領取貼紙，再回睹城放在當地商家，供民眾領取。（陳威嘉提供）

陳威嘉從拉斯維加斯到洛杉磯台灣會館，一口氣領回150張貼紙。（陳威嘉提供）