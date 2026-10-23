我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄州小學槍擊案「英雄父親」：不停反省是否能救更多人

哈利王子岳父藏「兒少性虐照」遭查 梅根揭父女關係破裂關鍵

加州男迎娶富婆養母 為謀財將她毒殺棄屍地洞

編譯組╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州一男子涉嫌毒殺其頗有家資的養母、將遺體棄置於地洞中，並偽造結婚證書以侵吞其財...
加州一男子涉嫌毒殺其頗有家資的養母、將遺體棄置於地洞中，並偽造結婚證書以侵吞其財產，日前被起訴謀殺罪。圖為聖地牙哥縣警局查案示意圖。（取自聖地牙哥縣警局）

AI摘要

文章摘要整理：

加州34歲男子被控毒殺65歲養母後棄屍地洞，並以偽造文件、假結婚與房產詐欺方式侵吞財產，現已遭檢方以多項罪名起訴。

Yahoo新聞網報導，加州一男子涉嫌毒殺其頗有家資的養母、將遺體棄置於地洞中，並偽造結婚證書以侵吞其財產，日前被正式起訴謀殺罪。

現年34歲的斐迪南（Cedric Von Ferdinand）被控向其收養家庭的姊妹謊稱，他在照顧對抗胰臟癌的65歲養母傑特（Nadine Jett）期間，養母已在墨西哥病逝並火化。

聖地牙哥縣檢察長Summer Stephan在新聞發布會上表示，除謀殺罪外，斐迪南還被加控兩項特殊情節，包括為謀取經濟利益而殺害傑特（Jett），以及施用毒物。檢方表示，斐迪南涉嫌殺害傑特後，還涉及其遺產相關的房地產詐欺及竊盜等罪名，包括重大竊盜、身分盜用、偽造文件及提交虛假文件，造成受害者損失超過50萬元。若罪名成立，他將面臨終身監禁且不得假釋，若檢方決定求處死刑，也可能面臨死刑。

受害者傑特在接受化療期間，於2024年1月宣告失蹤。身為養子兼看護人的斐迪南，當時向其他養子女宣稱，母親因病在墨西哥過世且已完成火化，卻始終無法出具死亡證明。

事發不久後，他便藉由不知以何種手段取得、帶有傑特簽名與縮寫簽署的文件，順利取得全權委託代理權。

檢方指控，他隨後涉嫌從傑特的銀行帳戶挪用數千元，並將其名下兩處房產過戶到自己名下。他更涉嫌利用亡母的資金，在洛杉磯縣購置另一處房產。

其犯罪計畫還包括指使名為Kim Fifer的女子冒充已過世的傑特，藉此與養母「登記結婚」，以進一步全面掌控其遺產。調查人員隨後在斐迪南的住處起獲一份日期為2024年5月18日、經偽造並公證的結婚證書。

傑特的其他養女最終對斐迪南起疑心，並於2024年6月向警方通報母親失蹤。

聖地牙哥縣檢察官辦公室指出，其他養女在母親失蹤前曾多次試圖探視，但斐迪南不斷找各種藉口阻止她們前往。

警方隨後於2025年7月在距離傑特住家僅30呎處的一個地洞中，尋獲被床單包裹的遺體。法醫解剖報告顯示，這名婦人的體內驗出大量芬太尼，死因被認定為急性芬太尼中毒，判定為他殺。

調查人員進一步查出，斐迪南早於2024年1月16日便僱人在位於聖地牙哥縣非建制區Valley Center的物業上挖掘6呎見方深坑。

檢方21日對斐迪南提出起訴。此外，涉案女子Kim Fifer以及來自聖地牙哥縣Escondido的46歲公證人Raymond Joseph Alto，亦因涉及偽造結婚證書及其他虛假文件遭到檢方起訴。

聖地牙哥縣檢察長Summer Stephan（前）表示，已正式起訴斐迪南（Ced...
聖地牙哥縣檢察長Summer Stephan（前）表示，已正式起訴斐迪南（Cedric Von Ferdinand）謀殺罪。（聖地牙哥縣檢察官辦公室提供）

精華 FAQ

  • 34歲的Cedric Von Ferdinand被控毒殺養母、棄屍地洞，並涉及謀殺、為財殺人、施用毒物，以及偽造文件、重大竊盜與身分盜用等多項罪名。

  • 檢方指他先謊稱養母在墨西哥死亡，再取得全權委託，接著挪用存款、轉移房產，還安排假結婚並偽造結婚證書，以全面掌控遺產。

  • 養女在2024年6月報警後，警方於2025年7月在住家30呎外地洞尋獲遺體；法醫驗出大量芬太尼，認定死因為急性芬太尼中毒，屬他殺。

加州 聖地牙哥 墨西哥

上一則

夏威夷成美國夢終章？又有華人飛去前被ICE逮捕

下一則

沈伯洋太火 美國西岸現「洋流」台僑跨州搬貼紙

延伸閱讀

「她被ICE帶走了…」加州男殺妻焚屍甩鍋執法人員 被控謀殺

「她被ICE帶走了…」加州男殺妻焚屍甩鍋執法人員 被控謀殺
涉安排年輕中國女子來美賣淫 華婦被捕

涉安排年輕中國女子來美賣淫 華婦被捕
曼哈頓男子涉芬太尼性侵下毒致死 檢方控「嫌犯已知是毒藥」

曼哈頓男子涉芬太尼性侵下毒致死 檢方控「嫌犯已知是毒藥」
紐約女生遭下藥性侵 中毒死亡 涉案青少年恐終身監禁

紐約女生遭下藥性侵 中毒死亡 涉案青少年恐終身監禁
監視賴清德兒遭起訴 華裔女房仲潛伏10年 與同夥婚外情

監視賴清德兒遭起訴 華裔女房仲潛伏10年 與同夥婚外情
聖荷西女童哮喘死亡 父母被控重罪 舅舅涉性侵另一兒童

聖荷西女童哮喘死亡 父母被控重罪 舅舅涉性侵另一兒童

熱門新聞

一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
被譽為「AI教母」的李飛飛（右），聯合創辦的World Labs被晶片大廠超微（AMD）以82億元的全股票交易收購。圖左為AMD執行長蘇姿丰。（取自Feifei Li網站）

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

2026-10-16 19:42
中國留學生龐清方拘留數周後，10月20日繳納1.2萬保釋金後獲釋。（Monroe University體育部）

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

2026-10-22 14:20
余先生表示，Uber Black「大黑」訂單較過去減少，司機需花更多時間等候，還得負擔油費與商業車險等成本。（余先生提供）

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

2026-10-17 21:37
加州一對高齡夫妻指出，投入逾230萬元購買金幣，卻因買入價格與實際價值不符，蒙受約90萬元損失。圖為黃金示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

2026-10-21 19:26
一名護士與家人赴加州旅遊，抵達洛杉磯機場後遭ICE拘留。圖為手銬示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

2026-10-19 15:38

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷