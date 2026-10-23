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夏威夷成美國夢終章？又有華人飛去前被ICE逮捕

夏威夷成美國夢終章？又有華人飛去前被ICE逮捕

記者劉子為╱洛杉磯即時報導
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律師表示，10月21日及23日接連發生兩起華人在洛杉磯國際機場準備前往夏威夷出遊...
律師表示，10月21日及23日接連發生兩起華人在洛杉磯國際機場準備前往夏威夷出遊時，遭ICE拘留的案件。示意圖。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯機場再傳華人赴夏威夷前遭ICE拘留，案例涉及庇護失敗、逾期停留與遞解令，律師提醒身分有問題者出行前務必先確認案件進度。

原打算開心赴夏威夷度假，沒想到還沒通過機場安檢，就被移民官員帶走。律師郝琦表示，10月21日及23日接連發生兩起華人在洛杉磯國際機場（LAX）準備出遊時遭移民暨海關執法局（ICE）拘留案件，旅行目的地恰好都是夏威夷。本報此前亦曾報導諸多南加華人前往夏威夷前，被ICE逮捕的案件。

郝琦表示，21日被拘留的是一名華女，最初持旅遊簽證入境，之後未離境，後來申請政治庇護遭拒，上訴也遭拒。據她了解，這名女子在美生活十幾年，沒有犯罪紀錄，每年報稅。事發當天，她與具有公民身分的男友準備赴夏威夷度假，已辦妥登值機手續，卻在通過安檢前被ICE帶走，男友則未被拘留。

「已經取票了，但是還沒有安檢。」郝琦說，執法人員是在機場票務區域找到當事人，並非等到登機口才將她攔下。她是在該女子被拘留後才受託接手，先前的庇護及上訴程序並非由她辦理；女子目前被關押於ICE拘留設施，面臨遞解程序。

23日發生的另一起案件，也是華人準備從洛杉磯飛往夏威夷旅行。郝琦表示，這名華人也已辦妥值機，尚未通過安檢便被帶走。這名華人雖已與美國公民結婚，也已遞交移民申請，但尚未取得綠卡，並有遞解令及過往逾期停留的紀錄。

兩起案件都是在登機前發生。郝琦提醒，身分有問題的人，即使只是安排美國境內旅行，也應先了解自己的移民案件進度。

本報此前報導，加州中區聯邦地區法院文件顯示，南加林姓（Lin，音譯）華女原本與同事今年8月4日從洛杉磯國際機場（LAX）搭乘國內航班，前往夏威夷參加公司團建，卻在登機前遭ICE逮捕。南加38歲華女何姓華女（He，音譯），帶7歲兒子前往夏威夷旅遊返回時，在安大略國際機場被ICE逮捕。還有南加律師劉風嵐分享案例，南加華人一行六人日前計畫到外州度假開會，在LAX被ICE突襲，六人中的四人被帶走。

郝琦指出，現在前往機場，需要特別留意已有遞解令卻未離境、逾期停留，以及涉及刑事案件等。不同情況可能交錯存在，不能只憑「沒有犯罪紀錄」或「已與公民結婚」，就判斷自己的移民風險。

她提到，有人已收到遞解令卻未離境，仍持工卡繼續工作；另一些人則持有工卡，正在等待案件後續程序。兩者情況不同，當事人需弄清楚自己屬於哪一種，不能只因仍能工作，就忽略移民案件的進度。

對身分有問題者，郝琦的建議是，盡量避免不必要的旅行。若選擇開車出遊，也應注意遵守交通規則。至於身分正在轉換的人，則應先釐清轉換期間的實際身分狀態，不能把所有「正在等待」的情況視為相同。

她建議，對自己的身分或案件進度有疑問，應及早請律師檢視。如果有需要採取的法律措施，或仍有其他可能的移民申請途徑，就應提前評估、準備，不要等到被拘留後才尋求協助。她也認為，有綠卡、工作許可等身分文件者，出行時隨身攜帶會有所幫助。

至於被拘留後還能做什麼，郝琦表示，須依當事人的案件背景及個人意願決定。有人希望安排自願離境，也有人已與公民結婚、遞交申請，需要評估不同的處理方式。

精華 FAQ

  • 兩起案件都發生在登機前，當事人已完成值機，準備通過安檢時被ICE帶走，目的地都是夏威夷，並非到了登機口才遭攔查。

  • 她原持旅遊簽證入境後未離境，後來申請政治庇護遭拒，上訴也失敗。她在美生活十幾年、沒有犯罪紀錄、每年報稅，如今已被關押並面臨遞解程序。

  • 律師建議先釐清自己是否有遞解令、逾期停留或其他案件進度，不要只看有無犯罪紀錄或是否已婚。若身分未穩定，應盡量避免不必要旅行，並及早請律師評估。

夏威夷 ICE 華人

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