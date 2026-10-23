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立省上千元、家電食品都有折 好市多黑五優惠搶先看

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好市多近期公布2026年「黑色星期五」優惠，從家電、電視到食品、保暖用品都有折扣...
好市多近期公布2026年「黑色星期五」優惠，從家電、電視到食品、保暖用品都有折扣。圖為過往好市多黑五買氣。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

好市多公布2026年黑五檔期優惠，涵蓋家電、電視、保暖用品與食品，部分折扣自10月30日先行開賣，黑五周末與網購星期一還有更多限定商品。

好市多近期公布2026年「黑色星期五」優惠，從家電、電視到食品、保暖用品都有折扣。不過，想省錢不必全部等到11月27日黑五當天，部分優惠10月30日便登場，也有商品提前結束。

根據好市多官網及Costco Insider整理，今年「Holiday Savings」假期優惠涵蓋五個檔期：10月30日至11月15日、11月16日至30日、11月26日感恩節當天、11月27日至30日黑五周末，以及11月30日網購星期一。好市多實體賣場感恩節休息，當天仍有部分網路限定優惠。

11月27日至30日的優惠中，Osaki 3D 4000 LE A.I.全身按摩椅折900元，另加運費與處理費，限網購，每人限購5張。同期間，部分LG冰箱折1400至1500元，部分三星對開門冰箱折400至450元，均為網路限定商品，實際適用型號須查看官網。

清潔家電約七三折至八折不等，部分優惠提前開跑。Dyson Ball Animal Optic有線直立式吸塵器折100元，售299.99元；Gen5detect Extra無線吸塵器折240元，售649.99元。另有Dyson R2 Nurovi Wash+Dry掃拖機器人，11月27日至30日折140元，售559.99元。

廚房家電也有不同價位選擇。Ninja Luxe AutoBarista Pro全自動義式咖啡機，11月27日至30日折160元，售659.99元。若只想添購較平價的小家電，Ninja CRUSHiQ果汁機，11月16日至30日折20元，售59.99元。

省錢網站Hip2Save推薦的FRYE Luxe仿毛毯，同樣在11月16日至30日促銷，折8元後售24.99元。官網標示每人限購10件，各地供應款式可能不同；Hip2Save亦提醒，這項價格為賣場價格，網購可能較高。

大尺寸電視方面，11月27日至30日，海信（Hisense）100吋QD7系列電視標價999.99元，每人限購5台；TCL 65吋QM6K Pro系列電視標價499.99元，每人限購10台，兩款均列有實體與網路銷售。

黑五周末也有日常食品優惠。Kirkland Signature去骨去皮雞胸肉每包折5元，義式香腸牛肉千層麵兩盒裝折5元，牛肉米飯鑲甜椒每包折4.50元，蔓越莓核桃麵包折2元，均為11月27日至30日的賣場限定優惠；雞胸肉的適用商品依地點而異。

官方優惠頁提醒，所列價格以賣場價格為準，網路及部分地區價格可能不同，商品售完為止。Apple Savings Event雖列於11月27日至30日檔期，但該頁未公布具體產品與折扣金額，仍須等各項優惠明細。

精華 FAQ

  • 今年「Holiday Savings」分成5個檔期，包括10月30日至11月15日、11月16日至30日、11月26日感恩節當天、11月27日至30日黑五周末，以及11月30日網購星期一。

  • 11月27日至30日，Osaki按摩椅折900元，LG與三星部分冰箱最高折1500元；Dyson吸塵器也有折100至240元，Ninja咖啡機則折160元，均屬主打家電優惠。

  • 黑五周末還有Hisense 100吋電視、TCL 65吋電視，以及雞胸肉、千層麵、麵包等食品折扣；但價格以賣場為準，網路與地區售價可能不同，且售完為止。

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