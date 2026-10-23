史上最大 16億元的戒毒計劃 是南加父子的騙局

Cody與Honey Phipps傳給一名潛在物質濫用治療患者的簡訊內容，其中說明患者無須參加Zoom心理諮商，而是可以「將鏡頭朝向天花板」並「躺在海灘上放鬆」，與此同時他們的保險卻仍持續被申報諮商費用。（司法部提供）

AI摘要 文章摘要整理： 司法部指控洛杉磯戒毒中心父子檔以人口掮客誘騙弱勢者赴加州，透過虛假治療與保險詐領，累計涉案金額達16億元。

司法部22日起訴洛杉磯 戒毒中心大亨、71歲的David Young和他的兒子39歲的Nathan Young，他們涉嫌提供免費機票、食品雜貨和其他好處，將至少6000無家可歸的吸毒者（其中許多來自外州）販運到加州 數十個戒毒中心。這對父子僱傭「人體掮客」，將這些吸毒者誘騙到加州戒毒中心，這起涉案金額高達16億元的戒毒計劃。司法部指出，這是其處理過的史上最大詐騙金額案。

被告Nathan Young，別名「Pablo」，他的父親David Young，別名「Sancho Lopez」及來自德州的42歲Honey Phipps與36歲Cody Phipps，他們被指控實施一項長達多年的詐欺計畫。起訴書稱，David和Nathan父子控制洛杉磯地區及全國數十家名義上的物質濫用治療公司。

他們指示包括Honey與Cody在內的「人口掮客」，以無家可歸者、貧困人口以及參加戒癮互助小組的人員等為目標。以免費機票、現金、公寓住宿、酒店住宿、汽車、禮品卡、大麻、香煙、管制物質（包括非法毒品）及醫師可隨意開具處方藥為誘餌，將這些潛在患者誘騙至南加 。

被告專門尋找聯邦醫療保險計劃理賠額度最高的對象，甚至常以欺詐方式為不符合資格的人註冊新的保險，以確保能從假治療中獲得最高額度報銷。

一旦抵達加州，大多數患者發現詐欺團夥的承諾很多是空話。一些擁有高額理賠保單的「高級（Premium）」患者，獲得奢華待遇，如入住酒店、私人公寓以及高檔晚餐；而「非高級」患者則被安置在擁擠、不衛生、破敗且常被稱為「毒窟（Trap Houses）」的住宅中。無論治療是否具有醫療必要性或是否真實提供，Young父子都會在各設施之間循環轉移患者，以持續向保險公司報帳。為防止患者離開，楊氏父子甚至指示給試圖離開的患者餵食藥物「把他們迷昏」。

Young父子還向患者提供毒品、切斷他們與家人的聯繫、阻止他們取得個人物品，並在物理上阻擋他們離開設施，以便繼續向保險公司收費。例如，當得知一名高級患者想離開解毒所去抽大麻時，Nathan指示在解毒所外提供患者想要的物品，以留住該患者。

詐欺共犯還指示員工教導患者捏造症狀，使其符合接受戒毒服務的資格。在某些情況下，由於楊氏父子制定的政策，患者甚至被鼓勵使用毒品或酒精，以便更加符合「治療」資格。患者結束戒毒後，楊氏父子提供的所謂物質濫用「治療」，實際上只是有超過百人同時在線的Zoom遠程會議，患者除打開攝影機外根本無需參與。患者被告知可「躺在海灘上」而不必參加治療，而這些「治療」隨後都會被向保險公司報銷。

司法部22日起訴洛杉磯戒毒中心大亨、71歲的David Young和他的兒子39歲的Nathan Young。圖為FBI逮捕示意圖。（取自FBI）