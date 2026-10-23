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南加華人名醫 被訴違法出售藥物樣品

記者張宏／洛杉磯即時報導
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王德軍的網絡廣告。（華商線上廣告圖）
王德軍的網絡廣告。（華商線上廣告圖）

AI摘要

文章摘要整理：

司法部指控核桃市華人醫師王德軍違法轉售處方藥樣品給藥局，案件涉及藥物流向與管制問題，若定罪恐面臨刑責與執照風險。

司法部22日起訴核桃市62歲的華人醫師王德軍（Dejun Wang），他的罪名是違法銷售處方藥樣品。起訴書指出，王德軍將樣品藥物，包括Rybelsus、Ozempic和Mounjaro出售給聖蓋博谷的藥局，後者重新包裝並分發給顧客。藥物樣品屬非賣的處方藥，用途是促進該藥物的銷售。

王德軍在華人社區尤其是哈岡和羅蘭岡等地行醫多年，根據王德軍以往在華人各大平台刊登廣告顯示，王德軍擁有美國內科專科文憑、曾任紐約州立大學St. John's長老會醫院住院醫師。主治如高血壓、心臟病、糖尿病、肺病等。並設門診手術、各種傷口治療、換藥，與預防注射。

律師鄧洪對此案表示，美國對管制藥品的管理非常嚴格，醫師、藥劑師及藥房都必須遵守相關法律規定。尤其是涉及管制藥品時，藥品的來源、流向和銷售紀錄都受嚴格監管。在美國，醫師如果要開立某些聯邦管制藥品，必須向美國緝毒局（DEA）註冊並取得相應資格。由於這些藥品受到特殊管制，醫師雖然擁有開立處方的權力，但同時也承擔嚴格法律責任。如果醫生濫用處方權，為個人利益開立不必要的藥物，甚至違規出售藥品，就可能面臨嚴重的法律後果。

他說，王德軍案涉及藥廠免費提供給醫師的處方藥樣品，他將藥品分包售賣。藥廠提供樣品原本是為讓醫師了解藥物，或在符合法規的情況下供病人使用，但這些樣品並不能隨意轉售。如果醫生將藥廠免費提供的藥品交給藥房，再由藥房出售，就可能涉及非法銷售藥品等問題。至於是否違法，仍須根據藥品的性質、相關法規及案件證據來判斷。如判定罪名成立，王德軍可能面臨最高約三年刑期，並可能失去行醫執照。不過實際刑罰及執照處分，仍取決於具體指控、適用法律和案件的最終審批結果。

之前華人醫師曾秀穎（Hsiu-Ying "Lisa" Tseng）因濫開強力止痛藥導致多病患過量死亡，於2015年被裁定二級謀殺罪成立，並於2016年被判處30年到終身監禁。鄧洪說，這類案件之所以容易被調查，主要是因為藥品的來源和流向通常都必須保留相關紀錄。一旦監管部門在藥房檢查時發現藥品來源不明，或藥品紀錄與實際庫存不符，就可能進一步追查藥品的供應管道。如果藥房無法合理說明藥品的來源，調查便可能延伸至藥品供應商、醫生及其他相關人員。

律師鄧洪對此案表示，美國對管制藥品的管理非常嚴格，醫師、藥劑師及藥房都必須遵守相...
律師鄧洪對此案表示，美國對管制藥品的管理非常嚴格，醫師、藥劑師及藥房都必須遵守相關法律規定。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 司法部指控他違法銷售本應免費提供、且不得任意轉售的處方藥樣品，相關藥物再經藥局重新包裝後賣給顧客，因而涉嫌非法銷售藥品。

  • 起訴書點名的樣品包括Rybelsus、Ozempic和Mounjaro，這些原本屬於藥廠提供給醫師了解藥效或合法供病人使用的非賣品。

  • 因為藥品來源、流向與庫存都必須留有紀錄，一旦藥房檢查發現來源不明或帳實不符，就可能往上追查到供應商、醫師及其他相關人員。

羅蘭岡 藥局

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