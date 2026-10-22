南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺

亞迪亞市22日發生一起槍擊案致一死一傷。（示意圖，取自亞市警局News Blog）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州亞凱迪亞發生命案，一名少女遭剛約會的20歲男子闖入住宅槍殺，嫌犯隨後逃逸至巴沙迪那並企圖自盡，目前仍危急且案件由警方續查。

南加州華人聚集區亞迪亞市（Arcadia）22日發生一起命案，一名少女在一處住宅遭曾與她約會的男子槍殺。警方表示，該男子「強行闖入」該住宅，槍殺少女後逃逸，並在巴沙迪那市（Pasadena）企圖開槍自盡。

據洛杉磯 時報與ABC7電視台等媒體報導，周四上午約11時，亞凱迪亞 警察局的員警接獲報案，前往漢庭廷頓大道（West Huntington Drive）800號街區處理一起疑似槍擊 事件。報案人表示，有一名男子在住宅內開槍。

根據亞凱迪亞警方當日下午發布的聲明，警員抵達現場時發現一名少女身受槍傷，當場宣告不治。聲明指出，在警員抵達前，該名男子已逃離現場。洛杉磯縣警局確認其身分為20歲的小保羅・安東尼・克魯茲（Paul Anthony Cruz Jr.）。亞凱迪亞警方並未公布死者姓名。

亞凱迪亞警方表示，此案仍在調查中，目前由縣警局兇殺組負責偵辦。

當局認為，該男子逃往巴沙迪那，並於約一小時後在當地企圖自盡。

巴沙迪那市發言人莉莎德德里安（Lisa Derderian）表示，週四中午約12時30分，有人在市內發現該男子身上有自行造成的槍傷，隨即被送往醫院，情況危急。

縣警局表示，該男子是在巴沙迪那警員準備與他接觸時開槍自傷。截至晚間約7時，他仍處於危急狀態。