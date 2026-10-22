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南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺

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亞迪亞市22日發生一起槍擊案致一死一傷。（示意圖，取自亞市警局News Blog...
亞迪亞市22日發生一起槍擊案致一死一傷。（示意圖，取自亞市警局News Blog）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州亞凱迪亞發生命案，一名少女遭剛約會的20歲男子闖入住宅槍殺，嫌犯隨後逃逸至巴沙迪那並企圖自盡，目前仍危急且案件由警方續查。

南加州華人聚集區亞迪亞市（Arcadia）22日發生一起命案，一名少女在一處住宅遭曾與她約會的男子槍殺。警方表示，該男子「強行闖入」該住宅，槍殺少女後逃逸，並在巴沙迪那市（Pasadena）企圖開槍自盡。

洛杉磯時報與ABC7電視台等媒體報導，周四上午約11時，亞凱迪亞警察局的員警接獲報案，前往漢庭廷頓大道（West Huntington Drive）800號街區處理一起疑似槍擊事件。報案人表示，有一名男子在住宅內開槍。

根據亞凱迪亞警方當日下午發布的聲明，警員抵達現場時發現一名少女身受槍傷，當場宣告不治。聲明指出，在警員抵達前，該名男子已逃離現場。洛杉磯縣警局確認其身分為20歲的小保羅・安東尼・克魯茲（Paul Anthony Cruz Jr.）。亞凱迪亞警方並未公布死者姓名。

亞凱迪亞警方表示，此案仍在調查中，目前由縣警局兇殺組負責偵辦。

當局認為，該男子逃往巴沙迪那，並於約一小時後在當地企圖自盡。

巴沙迪那市發言人莉莎德德里安（Lisa Derderian）表示，週四中午約12時30分，有人在市內發現該男子身上有自行造成的槍傷，隨即被送往醫院，情況危急。

縣警局表示，該男子是在巴沙迪那警員準備與他接觸時開槍自傷。截至晚間約7時，他仍處於危急狀態。

精華 FAQ

  • 警方指出，一名少女在亞凱迪亞一處住宅內遭剛與她約會的男子闖入後開槍擊中，警員趕抵時她已當場死亡，嫌犯則在事發前逃離現場。

  • 當局認為嫌犯逃往巴沙迪那，約1小時後在當地被發現有自行造成的槍傷。警方表示，他是在警員準備接觸時開槍自傷，之後送醫急救。

  • 亞凱迪亞警方表示，案件已由洛杉磯縣警局兇殺組接手調查；至於遭槍殺少女的姓名，警方目前尚未對外公布，案件仍在持續釐清中。

亞凱迪亞 洛杉磯 槍擊

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