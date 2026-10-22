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外派鳳凰城不只有工作 台灣人揭生活實況及周末日常

記者謝雨珊／鳳凰城即時報導
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外派的在地台灣人指出，鳳凰城一年中除了夏季太熱之外，多數時候天氣晴朗。尤其鳳凰城...
外派的在地台灣人指出，鳳凰城一年中除了夏季太熱之外，多數時候天氣晴朗。尤其鳳凰城周邊有不少山區與健行步道，不必長途跋涉，就能親近自然。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣外派與供應鏈員工在鳳凰城的生活，除了工作，也透過健行、短途旅行與逛街用餐調適假日節奏，但高溫與思鄉孤單仍是日常課題。

隨著台積電及相關半導體供應鏈持續在亞利桑納州鳳凰城布局，愈來愈多台灣人因工作或家庭因素移居當地。對初到鳳凰城的人而言，除了工作與居住環境，平日下班後如何安排生活、周末有哪些地方可以走走，也是適應外派生活的重要一環。

一名在鳳凰城生活約三年的台灣半導體供應商員工李先生表示，平日生活大多圍繞著工作，下班後通常會約同事或朋友一起吃晚餐；到了周末，則會安排爬山、健行，或開車到周邊城市走走。如果沒有朋友相約，假日有時也難免感到孤單。

他表示，塞多納（Sedona）是周末值得造訪的地方之一。當地以紅色砂岩地形聞名，山岩形狀各異，景觀與鳳凰城周邊的沙漠地貌有所不同，適合安排短途旅行、健行或欣賞自然風景。若不想開太遠，住在市區附近的人也可以前往岩中洞（Hole-in-the-Rock）或鳳凰城動物園，利用半天時間親近自然、放鬆心情。

另一名近期自亞利桑納州其他城市完成學業、婚後搬到鳳凰城生活的林小姐，則分享了不同的生活節奏。她表示，平時除了工作之外，大部分時間都在家裡煮飯，周末偶爾才會出門走走。有時會前往塞多納欣賞自然景觀，有時則到斯科茨代爾（Scottsdale）市中心吃飯、逛街，或探索當地其他商圈。

林小姐表示，相較於台積電廠區周邊，斯科茨代爾等區域有更多餐廳、商店與休閒場所，能逛街、吃飯，也有更多地方可以散步和探索。斯科茨代爾舊城區集結餐廳、藝廊、特色商店與步行街區；若想有更完整的購物體驗，也可前往Scottsdale Fashion Square。這些地方不僅適合朋友聚餐，也為外派家庭提供工作以外的休閒選項。

雖然兩人的生活方式不太相同，但兩人都提及，鳳凰城的氣候是當地生活的一項特色。兩人均認為，除了夏季氣溫經常超過攝氏40度，戶外活動需要避開高溫時段外，一年中許多時候天氣晴朗，適合外出走走。尤其鳳凰城周邊有不少山區與健行步道，不必長途跋涉，就能親近自然；若願意開車約一至兩小時，也有更多不同地形與景觀可供探索，讓爬山、健行成為周末生活的一部分。

不過，外派生活並非只有新鮮感與探索異地的樂趣。李先生坦言，離開台灣原本熟悉的親友與生活圈後，如果在當地沒有太多朋友，周末有時難免感到孤單。尤其平日工作忙碌，下班後若沒有安排活動，生活很容易變成工作與住家兩點一線。

不過，並非所有外派人員都認為搬到鳳凰城後，生活方式會出現明顯改變。另一名從台灣外派到當地的半導體供應商員工張先生就認為，自己在鳳凰城的生活其實與在台灣時差異不大，日常作息仍以工作為主，下班後安排自己的生活，並沒有因為搬到美國就產生太大的轉變。對他而言，這更像是換了一個地方居住，而不是完全重新開始一種生活。

住在市區附近的人也可以前往岩中洞（Hole-in-the-Rock）或鳳凰城動物...
住在市區附近的人也可以前往岩中洞（Hole-in-the-Rock）或鳳凰城動物園，利用半天時間親近自然、放鬆心情。（記者謝雨珊／攝影）

婚後搬到鳳凰城生活的林小姐表示，平時除了工作之外，大部分時間都在家裡煮飯，周末偶...
婚後搬到鳳凰城生活的林小姐表示，平時除了工作之外，大部分時間都在家裡煮飯，周末偶爾才會出門走走。她有時會到斯科茨代爾（Scottsdale）市中心吃飯、逛街，或探索當地其他商圈。（記者謝雨珊／攝影）

一名從台灣外派到當地的半導體供應商員工張先生就認為，自己在鳳凰城的生活其實與在台...
一名從台灣外派到當地的半導體供應商員工張先生就認為，自己在鳳凰城的生活其實與在台灣時差異不大，日常作息仍以工作為主，並沒有因為搬到美國就產生太大的轉變。（記者謝雨珊／攝影）

精華 FAQ

  • 受訪者多表示平日生活幾乎圍繞工作，下班後常與同事或朋友吃晚餐；周末則會安排爬山、健行，或開車到周邊城市走走，以補充工作外的生活內容。

  • 文中提到塞多納以紅色砂岩景觀聞名，適合短途旅行與健行；若不想開太遠，也可去岩中洞或鳳凰城動物園。另有斯科茨代爾舊城區與Scottsdale Fashion Square可逛街用餐。

  • 優點是鳳凰城多晴天、周邊山區與步道豐富，適合戶外活動；挑戰則是夏季常超過40度，且離開台灣人際圈後，若朋友不多，周末容易感到孤單。

亞利桑納州 台積電 供應鏈

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