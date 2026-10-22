少年騎車身亡不到半年 檢察官一口氣將7位家長送上法庭
橙縣檢方因多起未成年騎乘電動機車釀禍，起訴7名家長涉危害兒童安全，並警告縱容孩子上路恐面臨刑責與監禁。
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橙縣檢方因多起未成年騎乘電動機車釀禍，起訴7名家長涉危害兒童安全，並警告縱容孩子上路恐面臨刑責與監禁。
KTLA5新聞網報導，橙縣檢方近日對7名家長提起公訴，指控他們涉嫌放任未成年子女在公共道路上非法騎乘電動機車，涉犯危害兒童安全罪。
橙縣地方檢察官辦公室指出，相關涉案兒少與青少年所引發的事件情節重大，包括拒檢與警方展開飛車追逐、進行危險特技表演，甚至造成致命車禍。
今年5月7日，13歲亞裔男童Benson Nguyen在園林市發生嚴重車禍身亡，該名男童被目擊超速行駛、闖紅燈並在路上「翹孤輪」。男童隨後失控撞上中央分隔島，被強大撞擊力拋飛後重擊水泥路燈桿。
10月20日，男童父親即56歲男子Vu Thanh Nguyen遭起訴一項危害兒童安全重罪及一項促成未成年人犯罪輕罪；49歲的母親Hong Cuc Thi Nguyen則被起訴一項危害兒童安全輕罪。
橙縣檢方緊接著在10月21日宣布，針對轄內另外6名涉嫌縱容子女非法騎乘電動機車的家長提告。
5月9日，郭胡林（Hulin Guo，譯音）與王曉敏（Xiaomin Wang，譯音）17歲的兒子以超過時速40英里的速度騎乘電動機車，引發新港灘警方追緝。追逐過程中，少年在人行道上驚險穿梭於行人之間，並一度在公路上逆向行駛。檢方表示，該對夫婦此前已多次收到警方關於其子危險駕駛的告誡，少年先前擁有的電動機車亦曾遭扣押拍賣。兩人各遭起訴一項危害兒童安全輕罪、一項促成未成年人犯罪輕罪及一項允許無照駕駛違規指控。如果定罪，將面臨最高一年監禁。
6月30日，李亞歷（Alex Li，譯音） 11歲的兒子在約巴林達騎乘電動機車時與一輛皮卡貨車相撞，導致男童全身多處骨折且動脈出血。李亞歷因放任其11歲兒子非法騎乘馬達功率達1200瓦的電動機車，遭起訴一項危害兒童安全輕罪。如果定罪，將面臨最高一年監禁。
4月8日，阮俊（Tuan Nguyen）13歲的兒子騎乘「Surron Light Bee X」電動機車超速並引發加登格羅夫警方追捕。檢方指出，少年拒絕停車受檢，隨後闖紅燈並逆向衝入車流，最後在企圖逃逸時撞上警車落網。阮俊遭起訴一項危害兒童安全輕罪。
5月23日，羅林（Maria Dolores Roehling）9歲的兒子在約巴林達超速騎乘電動機車時遭皮卡貨車撞擊。羅林遭起訴一項危害兒童安全重罪，以及一項允許未滿18歲未成年人無照駕駛機動車輛的違規指控。
3月22日，警方目睹雷茲米夫斯（Dan Mircea Rezmives）騎自行車陪同其12歲兒子在公共道路上騎乘電動機車。此前，警方已告誡過該對父子在市區道路騎乘電動機車屬違法行為。雷茲米夫斯遭起訴危害兒童安全輕罪、促成未成年人犯罪輕罪及允許未滿18歲未成年人無照駕駛違規指控。
5月27日，巴拉甘（Jose De Jesus Ramirezbarragan）涉嫌將電動機車借予其15歲的胞弟騎乘，遭起訴一項促成未成年人犯罪輕罪。
橙縣地檢署引述數據指出，電動輔助自行車與電動機車相關傷勢，目前已躍升為「橙縣孩童送急診的首要原因」；過去4年內，南加州地區此類傷害通報激增逾430%。
加州公路巡警整合交通記錄系統統計顯示，儘管加州法律明確禁止未滿16歲者騎乘電動機車，但11歲至14歲的兒童與少年卻占了電動機車事故總數的61.7%。
橙縣地方檢察官史匹澤（Todd Spitzer）嚴正表示：「如果你打算把這件致命武器的鑰匙交到孩子手中，那麼就請做好承擔法律後果的準備。」
檢方指控這些家長放任未成年子女在公共道路上非法騎乘電動機車，涉嫌危害兒童安全，部分案件還涉及促成未成年人犯罪、允許無照駕駛等違規行為。 內文提到13歲男童Benson Nguyen超速闖紅燈後死亡，另有11歲男童與皮卡相撞重傷，以及多名少年在追逐中逆向、闖紅燈或在人行道穿梭，顯示風險極高。 檢方指出電動輔助自行車與電動機車傷勢已成為橙縣孩童送急診首要原因，南加州相關傷害4年內暴增逾430%，且11歲至14歲兒童占事故總數61.7%。
精華 FAQ
檢方指控這些家長放任未成年子女在公共道路上非法騎乘電動機車，涉嫌危害兒童安全，部分案件還涉及促成未成年人犯罪、允許無照駕駛等違規行為。
內文提到13歲男童Benson Nguyen超速闖紅燈後死亡，另有11歲男童與皮卡相撞重傷，以及多名少年在追逐中逆向、闖紅燈或在人行道穿梭，顯示風險極高。
檢方指出電動輔助自行車與電動機車傷勢已成為橙縣孩童送急診首要原因，南加州相關傷害4年內暴增逾430%，且11歲至14歲兒童占事故總數61.7%。
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