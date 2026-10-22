少年騎車身亡不到半年 檢察官一口氣將7位家長送上法庭

橙縣檢方近日對7名家長提起公訴，指控他們涉嫌放任未成年子女在公共道路上非法騎乘電動機車，涉犯危害兒童安全罪。（取自Fountain Valley警局官網）

AI摘要 文章摘要整理： 橙縣檢方因多起未成年騎乘電動機車釀禍，起訴7名家長涉危害兒童安全，並警告縱容孩子上路恐面臨刑責與監禁。

KTLA5新聞網報導，橙縣 檢方近日對7名家長提起公訴，指控他們涉嫌放任未成年子女在公共道路上非法騎乘電動機車，涉犯危害兒童安全罪。

橙縣地方檢察官辦公室指出，相關涉案兒少與青少年所引發的事件情節重大，包括拒檢與警方展開飛車追逐、進行危險特技表演，甚至造成致命車禍。

今年5月7日，13歲亞裔 男童Benson Nguyen在園林市發生嚴重車禍身亡，該名男童被目擊超速行駛、闖紅燈並在路上「翹孤輪」。男童隨後失控撞上中央分隔島，被強大撞擊力拋飛後重擊水泥路燈桿。

10月20日，男童父親即56歲男子Vu Thanh Nguyen遭起訴一項危害兒童安全重罪及一項促成未成年人犯罪輕罪；49歲的母親Hong Cuc Thi Nguyen則被起訴一項危害兒童安全輕罪。

橙縣檢方緊接著在10月21日宣布，針對轄內另外6名涉嫌縱容子女非法騎乘電動機車的家長提告。

5月9日，郭胡林（Hulin Guo，譯音）與王曉敏（Xiaomin Wang，譯音）17歲的兒子以超過時速40英里的速度騎乘電動機車，引發新港灘警方追緝。追逐過程中，少年在人行道上驚險穿梭於行人之間，並一度在公路上逆向行駛。檢方表示，該對夫婦此前已多次收到警方關於其子危險駕駛的告誡，少年先前擁有的電動機車亦曾遭扣押拍賣。兩人各遭起訴一項危害兒童安全輕罪、一項促成未成年人犯罪輕罪及一項允許無照駕駛違規指控。如果定罪，將面臨最高一年監禁。

6月30日，李亞歷（Alex Li，譯音） 11歲的兒子在約巴林達騎乘電動機車時與一輛皮卡貨車相撞，導致男童全身多處骨折且動脈出血。李亞歷因放任其11歲兒子非法騎乘馬達功率達1200瓦的電動機車，遭起訴一項危害兒童安全輕罪。如果定罪，將面臨最高一年監禁。

4月8日，阮俊（Tuan Nguyen）13歲的兒子騎乘「Surron Light Bee X」電動機車超速並引發加登格羅夫警方追捕。檢方指出，少年拒絕停車受檢，隨後闖紅燈並逆向衝入車流，最後在企圖逃逸時撞上警車落網。阮俊遭起訴一項危害兒童安全輕罪。

5月23日，羅林（Maria Dolores Roehling）9歲的兒子在約巴林達超速騎乘電動機車時遭皮卡貨車撞擊。羅林遭起訴一項危害兒童安全重罪，以及一項允許未滿18歲未成年人無照駕駛機動車輛的違規指控。

3月22日，警方目睹雷茲米夫斯（Dan Mircea Rezmives）騎自行車陪同其12歲兒子在公共道路上騎乘電動機車。此前，警方已告誡過該對父子在市區道路騎乘電動機車屬違法行為。雷茲米夫斯遭起訴危害兒童安全輕罪、促成未成年人犯罪輕罪及允許未滿18歲未成年人無照駕駛違規指控。

5月27日，巴拉甘（Jose De Jesus Ramirezbarragan）涉嫌將電動機車借予其15歲的胞弟騎乘，遭起訴一項促成未成年人犯罪輕罪。

橙縣地檢署引述數據指出，電動輔助自行車與電動機車相關傷勢，目前已躍升為「橙縣孩童送急診的首要原因」；過去4年內，南加州地區此類傷害通報激增逾430%。

加州公路巡警整合交通記錄系統統計顯示，儘管加州法律明確禁止未滿16歲者騎乘電動機車，但11歲至14歲的兒童與少年卻占了電動機車事故總數的61.7%。

橙縣地方檢察官史匹澤（Todd Spitzer）嚴正表示：「如果你打算把這件致命武器的鑰匙交到孩子手中，那麼就請做好承擔法律後果的準備。」