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台積電工程師高薪赴美 卻難尋對象 台灣平台跨海幫忙

記者謝雨珊／鳳凰城即時報導
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美國市場拓展負責人成虹樺表示，團隊會協助會員釐清真正的擇偶需求，評估雙方的家庭觀...
美國市場拓展負責人成虹樺表示，團隊會協助會員釐清真正的擇偶需求，評估雙方的家庭觀念、工作時間與生活步調是否契合，而非單憑職業或外貌做決定，協助會員真正找到一位適合自己的伴侶。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

隨著台積電赴美設廠，鳳凰城台灣工程師交友需求增加，台灣婚戀平台計畫跨海提供媒合、形象改造與戀愛顧問服務。

隨著台積電赴美設廠，愈來愈多台灣工程師及半導體供應鏈從業人員前往亞利桑納州鳳凰城工作，但對部分單身人士而言，異地生活除了工作繁忙，也面臨社交圈有限、難以認識異性的問題。看準這項需求，有台灣的婚戀平台計畫將服務拓展至鳳凰城，希望透過一對一諮詢、個人背景評估、形象改造及戀愛顧問，協助當地台灣單身工程師找到合適伴侶。

「想想交友」平台在台灣已有上千會員，並成功媒合多對情侶。美國市場拓展負責人成虹樺表示，不少工程師雖然工作穩定、收入不錯，卻較少花心思打理外表，加上個性內斂、生活圈單純，平時接觸異性的機會有限，在尋找伴侶時，也可能因此處於劣勢。

看見這類需求，她說，「想想交友」除提供配對服務，也將形象改造納入服務內容，特別聘請專業造型師，依照男性會員的身形、氣質與個人特質，協助挑選服裝、調整髮型，找出適合自己的穿搭風格，讓他們更懂得展現自身優勢。

成虹樺分享一樁成功案例指出，一名20多歲、任職聯發科的男性會員，原本各方面條件不錯，卻因不擅長打扮，難以透過外在形象吸引異性注意。經過專業造型團隊重新搭配服裝、調整整體風格後，他的形象煥然一新，後來也成功透過平台認識女友。

她笑說，這名會員至今幾乎每年都會回來尋求穿搭建議，甚至請造型師陪同採買一整年的衣服，希望持續提升穿衣品味、維持良好形象。

成虹樺表示，鳳凰城除了台積電工程師，也有許多半導體供應鏈及其他產業的台灣從業人員。部分單身男性因工作繁忙，還須配合台灣時區聯繫同事，難以拓展交友圈，因此她看好當地婚戀媒合市場，希望將平台在台灣的經驗帶到美國，協助單身台灣人尋找伴侶。

她分享，曾有一名在鳳凰城工作的台灣工程師，嘗試透過當地交友社群及交友軟體尋找伴侶，卻花費不少時間與金錢，仍未找到合適對象，過程中還遇過以投資或商業合作為由接近的人，以及實際見面後才發現對方外貌與平台照片不符的情況。

成虹樺表示，為協助在美台灣單身人士有效尋找合適對象，團隊初期將以線上媒合及視訊交流為主，依會員背景、興趣與擇偶條件進行配對，未來也不排除舉辦實體活動。

成虹樺還指出，曾有兩會員在初步認識後中斷聯繫數月。經個別了解才發現，雙方其實都對彼此有好感，女方因男方沒有主動聯絡，以為對方沒有意思；男方則是不知道該如何跨出下一步。經戀愛顧問從旁協助後，兩人重新聯繫，後續發展成為交往關係。

談及該平台男性及女性會員是否有擇偶偏好？成虹樺表示，多數男性會員對護理師、教師等職業較有好感，可能認為這類女性溫柔、穩定且重視家庭；女性會員則普遍較看重男性的經濟穩定度、溝通能力及外在整潔。不過她指出，團隊會協助會員釐清真正的擇偶需求，評估雙方的家庭觀念、工作時間與生活步調是否契合，而非單憑職業或外貌做決定，協助會員真正找到一位適合自己的伴侶。

「想想交友」平台在台灣已有上千名會員，並成功媒合多對情侶，未來打算將服務拓展至鳳...
「想想交友」平台在台灣已有上千名會員，並成功媒合多對情侶，未來打算將服務拓展至鳳凰城。（想想交友平台官網）

「想想交友」的服務不只是提供交友名單，而是透過詳細問卷，了解會員的職業、生活背景...
「想想交友」的服務不只是提供交友名單，而是透過詳細問卷，了解會員的職業、生活背景、興趣及理想伴侶條件，再依據雙方需求進行配對。（記者謝雨珊／攝影）

精華 FAQ

  • 因為台積電與供應鏈帶動大量台灣工程師赴鳳凰城工作，許多單身者面臨社交圈有限、難認識異性的問題，平台因此看見跨海婚戀媒合需求。

  • 初期會以線上媒合和視訊交流為主，依會員背景、興趣與擇偶條件配對，並提供一對一諮詢、個人評估、形象改造與戀愛顧問協助。

  • 男性多偏好護理師、教師等職業，女性重視經濟穩定、溝通能力與整潔外表；文中也提到有工程師因造型改造成功交到女友，另有一對會員在顧問協助下重新聯繫並交往。

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