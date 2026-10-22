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南加華女郵寄2萬元現金 結果悲劇了

記者張宏／洛杉磯即時報導
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華人黃小姐因數年前向住在紐約的朋友借2萬元現金，對方近日要求她還錢。黃小姐將2萬...
華人黃小姐因數年前向住在紐約的朋友借2萬元現金，對方近日要求她還錢。黃小姐將2萬元現金放進信封層層包裹，透過UPS郵寄。（AI生成圖）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州華女黃小姐郵寄2萬元還債，包裹卻在田納西州被攔下，至今未取回；律師並提醒現金郵寄受承運規定限制。

華人黃小姐因數年前向住在東部的朋友借兩萬元現金，對方近日要她還錢。黃小姐將兩萬現金放進信封層層包裹，透過UPS郵寄，以為萬無一失。沒想到，某天她突然接到田納西州警局電話，起初以為是詐騙，沒想到悲劇了，一個多月錢也沒拿回來。

黃小姐在中加州地區經營按摩院，多年前向紐約的朋友借兩萬元，當時對方來加州，將現金親自交給她。日前該朋友希望她還錢，並要求她同樣以現金支付。由於黃小姐工作繁忙，無法親自前往紐約送錢，只好郵寄。

她擔心包裹的現金被人發現，因此特別在裡外包了好幾層，以為能神不知鬼不覺將錢寄到。沒想到包裹在田納西州遭攔截，警方聯絡她，要求證明這筆現金的來源。黃小姐當場傻眼，只好請律師協助取回款項。而黃小姐聘請的律師先收取750元諮詢費，並表示若成功追回兩萬元，將按25%的比例收取費用，也就是5000元。然而一個多月過去，錢還沒要回來。

黃小姐郵寄現金不僅為自己惹麻煩，還因此付出額外法律費用。在華人社區，類似現金交易與郵寄問題頗為普遍。律師劉龍珠表示，警犬受訓辨識特定氣味，包裹藏有現金會被發現。能否郵寄現金則根據不同運輸業者規定，UPS官方禁運物品政策，將紙幣、銀行票據及貨幣列入限制或禁止運輸的物品類別。FedEx運輸指南也對現金及貨幣類物品設有限制。具體適用範圍，應以寄件時有效的承運條款、服務類型及相關例外規定為準。違反承運公司的運輸條款，可能導致包裹被拒收、退回，或面臨其他契約層面的處理措施。不過違反運輸規定本身不等於刑事犯罪。是否涉違法，仍要結合資金性質、寄送目的、申報情況及其他事實判斷。

劉龍珠提醒，美國郵局（USPS）對現金郵寄有相關規定，但部分郵寄服務在符合條件時可寄送現金，並提供不同程度的保價或追蹤安排。依據相關規定，使用掛號信（Registered Mail）寄送現金，保險賠償上限為5萬元。即使寄件人申報的現金價值超過5萬元，也不能因此獲得超過該上限的保險賠償。其他普通郵寄類別及非掛號服務，現金的最高賠償額通常可能只有15元。實際賠償須符合相關條件，並提供規定的價值證明。

需要注意的是，超過500元必須使用掛號信的規定，並非適用於所有寄件人。USPS現行規定，針對超過500元商業現金交易的特定要求，不應直接套用到所有個人寄件情況。寄件人應向USPS確認具體規定。

美國郵局（USPS）規定，使用掛號信寄送現金，保險賠償上限為5萬元。即使寄件人申...
美國郵局（USPS）規定，使用掛號信寄送現金，保險賠償上限為5萬元。即使寄件人申報的現金價值超過5萬元，也不能因此獲得超過該上限的保險賠償。（USPS網站截圖）

精華 FAQ

  • 她先前向紐約朋友借了2萬元，對方近日要求以現金歸還；因工作忙碌無法親送，只好將現金層層包裹後透過UPS寄出。

  • 包裹在田納西州被警方攔截，對方要求她證明現金來源。她一度以為是詐騙，後來找律師協助，但一個多月仍未成功追回。

  • 律師指出UPS、FedEx等對現金有運輸限制，違規可能被退件或拒收；USPS則有特定條件與保價規定，但是否可寄與賠償上限都須看具體服務條款。

田納西州 加州 詐騙

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