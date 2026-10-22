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中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

記者邵敏／即時報導
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中國留學生龐清方拘留數周後，10月20日繳納1.2萬保釋金後獲釋。（Monroe...
中國留學生龐清方拘留數周後，10月20日繳納1.2萬保釋金後獲釋。（Monroe University體育部）

AI摘要

文章摘要整理：

效力美國大學男籃的中國留學生龐清方在機場登機前遭ICE逮捕，拘押數周後以1.2萬保釋獲釋，案件仍待移民法庭審理。

留學生" rel="154511">中國留學生龐清方（Qingfang Pang），也是一名大學籃球運動員，9月底在密西西比州傑克遜市（Jackson）機場登機前遭ICE抓捕。拘留數周後，龐清方於10月20日繳納1.2萬保釋金獲釋，目前正在等待後續移民法庭程序。據悉，他曾被誘導簽署「自願離境書」，該文件已被撤銷。

據ESPN報導，21歲留學生龐清方身高約6呎9吋（2.06米），效力密西西比谷州立大學（Mississippi Valley State University）男籃。9月29日，他在密西西比州傑克遜市準備搭機前往紐約遭到ICE逮捕，此後一直被關押在路易斯安那州的里奇蒙德拘留中心（Richmond Correctional Center）。

事發當天，密西西比谷州立大學校方通知龐清方，他的F-1學生簽證已經過期，並告知他必須離開校園。接到通知後，龐清方計畫搭乘航班前往紐約，回到監護人家中處理身分問題。但就在他準備登機時，等在現場的ICE執法人員將他逮捕。

龐清方的律師Marcus Session表示，這起事件涉及程序上的錯誤。律師稱，龐清方不知道自己尚未提交維持學生移民身分所需的正確文件。律師還指出，龐清方被拘留期間，執法人員在他英語能力有限的情況下，讓他簽署「自願離境文件」。律師稱，龐清方當時並不理解文件的法律意義，該文件後來已被撤銷。龐清方本人明確表達希望繼續留在密西西比州完成學業及籃球生涯。

國土安全部（DHS）發布的官方聲明顯示，龐清方於2023年11月17日合法入境美國，其停留期限於2024年9月5日屆滿，但之後仍留在美國，屬非法逾期滯留。DHS指出，當事人提出的所有主張都將由移民法官審理，並稱將獲得正當法律程序。

據悉，龐清方曾在紐約就讀高中，之後進入門羅大學（Monroe University）打球，本賽季轉學至密西西比谷州立大學。龐清方的律師指出，儘管經歷這段艱難時期，他仍希望重返校園。主教練Mike Davis表示，球隊期待他回歸，並指出這次事件讓他再次體會到，教練與球員之間的關係遠不止於籃球。

10月19日，路易斯安那州耶拿（Jena）的移民法官批准保釋申請。通過家庭顧問，龐清方向一直支持他的家人、隊友、教表達感謝，稱是眾人的信任讓他撐過最艱難時刻。律師Marcus Session表示，他是個堅強的孩子，但即使再堅強，面對這樣突然的變故，情緒和信念也會面臨巨大考驗。」。

為幫助龐清方應對接下來的法庭聆訊，華盛頓特區律師Nichole Francis Reynolds與龐清方的家人緊密合作，補齊維持合法身分所需的全部申請材料。同時，密西西比州的兩位聯邦參議員Roger Wicker與Cindy Hyde-Smith也對此案表達關注與支持。

精華 FAQ

  • 他在9月29日於密西西比州傑克遜市機場準備登機前往紐約時，被等在現場的ICE人員逮捕，之後被送往路易斯安那州拘留中心關押。

  • 律師表示，龐清方在英語能力有限的情況下，被要求簽署自願離境文件，且當時未理解其法律後果；該文件後來已被撤銷。

  • DHS稱他F-1停留期限已於2024年9月5日屆滿，屬逾期滯留；但移民法官已批准保釋，他也已繳1.2萬保釋金，後續將由法庭審理。

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