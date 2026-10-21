好市多這些節慶禮盒 10多元也能送得體面

好市多陳列多款巧克力與餅乾禮盒，其中Gavottes巧克力薄脆捲售價12.99元，紅金包裝增添節慶氣氛。（記者朱敏梓／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州好市多節慶食品區主打平價送禮，從10多元巧克力、餅乾、聖誕麵包到薑餅屋、拉麵禮盒與茶點籃，提供多種體面又實用的選擇。

年末送禮不一定要花大錢。記者走訪南加州 的好市多 （Costco）門店後發現，節慶食品區已擺出各式巧克力 、餅乾及聖誕麵包，多款盒裝商品只要10多元，就有適合拜訪親友、聚會分享的選擇。除了紅金配色的巧克力禮盒，還有可動手裝飾的薑餅屋，甚至連拉麵都搭配餐碗、筷子，換上節慶禮盒包裝。

現場一款Gavottes巧克力薄脆捲標價12.99元，採紅色盒裝搭配金色線條，與旁邊的Godiva、Merci巧克力共同組成送禮專區。這類盒裝點心方便攜帶，既可作為拜訪親友的伴手禮，也能帶到辦公室或聚會分享。

另一款MADI義大利聖誕麵包（Panettone），2.2磅盒裝售價10.49元，紅色外盒附有提把。加入果乾的節慶麵包，可切片搭配咖啡或茶，也能作為聚會餐桌上的甜點。

想挑選包裝更完整的巧克力禮盒，也有20元以下的選擇。據SavorNation報導，好市多販售14.49元的Delafaille比利時綜合巧克力，外觀以節慶包裝紙及蝴蝶結裝飾，省去另外包裝的步驟；14.99元的Ferrero Grand Assortment綜合巧克力禮盒，則集合金莎、Raffaello及其他不同口味，適合喜歡品嘗多種巧克力的收禮者。

接近20元的預算，則有分量較大的餅乾鐵盒。Kirkland Signature歐式巧克力餅乾鐵盒已回歸，售價約19.99元。盒內有超過3磅、約156片餅乾，使用比利時巧克力，採雙層排列。外盒有紅色或藍色可選，餅乾吃完後，鐵盒還能留下收納物品。

送給親子家庭，可考慮現場售價13.99元的Woodland薑餅屋套組。包裝標示屋體已預先組裝，開盒後即可進行裝飾，減少從搭建屋體開始的工夫。賣場展示成品以糖霜、彩色糖果及動物造型點綴，旁邊搭配聖誕樹，呈現童話小屋的模樣，讓節慶禮物多了親子一起動手創作的趣味。

若預算再提高一些，現場還有23.99元的拉麵禮盒。紅色包裝內放有兩個熊貓圖案餐碗，搭配筷子、辛拉麵及調味配料，為常見的巧克力、餅乾禮盒之外增加鹹食選項。食品吃完後，餐碗與筷子仍可繼續使用，也讓日常泡麵多了送禮的儀式感。

另一款39.99元的Houdini雙層茶點托盤禮籃，以透明包裝及緞帶，將食品與托盤組合陳列，外觀以深綠、白色及紅色等節慶色彩為主。相較於單一食品盒裝，這類禮籃體積較大，也多了可重複使用的器皿，提供不同預算的送禮選擇。

拉麵也換上禮盒包裝，搭配熊貓圖案餐碗、筷子及調味配料，整組售價23.99元。（記者朱敏梓／攝影）

好市多節慶食品上架，MADI義大利聖誕麵包售價10.49元，旁邊的薑餅屋套組為13.99元，提供不同送禮選擇。（記者朱敏梓／攝影）