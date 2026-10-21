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ICE抓捕非法入境中國男 1999年就收遞解令 他還牽扯...

記者邵敏／即時報導
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羅永豪（Yung Ho Lo，音譯）曾因綁架及企圖搶劫被定罪，早在1999年就收...
羅永豪（Yung Ho Lo，音譯）曾因綁架及企圖搶劫被定罪，早在1999年就收到遞解令。（ICE X帳號）

AI摘要

文章摘要整理：

ICE近日在全美展開執法，逮捕包括中國籍羅永豪在內的無證移民；他早於1999年已被下令遞解，且曾涉綁架與企圖搶劫。DHS並稱多名被捕者涉及嚴重犯罪。

ICE近日公布一批在全美各地逮捕的人員名單，其中包括一名來自中國的男子。該部門表示，羅永豪（Yung Ho Lo，音譯）曾因綁架及企圖搶劫被定罪，移民法官早在1999年便下令將他遞解出境。

據ICE官方帳號發布的消息，羅永豪來自中國，早年曾非法進入美國，並因綁架及企圖搶劫被定罪，但沒有進一步交代他當年案件的詳細情況、定罪年份、以及刑期。消息指出，羅永豪1999年收到遞解令，但未詳細說明之後的移民程序，他是否提出上訴、申請重新開案，或因其他法律程序而繼續留在美國。

國土安全部（DHS）發布公告，列出ICE最近突襲抓捕包括羅永豪在內的多名無證客。公告稱，ICE此次逮捕的人員涉性侵、綁架、毒品販運等多項犯罪；並指出，近期逮捕人員中，近70%是被指控犯罪，或已被判有罪的無證移民。除羅永豪外，DHS還列出多名其他國籍人士，包括曾在德州因性侵被定罪的宏都拉斯籍男子Willian Bueso-Orellana，以及涉毒品犯罪的墨西哥籍男子Israel Chavez-Tamayo。

ICE表示，將繼續在全美各地開展執法行動，逮捕涉及嚴重犯罪的無證移民，並推動相關遞解程序。

精華 FAQ

  • 因ICE公布的名單顯示，羅永豪是來自中國的無證移民，且曾因綁架及企圖搶劫被定罪，移民法官早在1999年就已下令將他遞解出境。

  • 內文沒有交代他當年案件的詳細情況，也未說明定罪年份與刑期；至於1999年遞解令之後的程序，例如是否上訴、申請重新開案，都未被說明。

  • DHS表示，近期被逮捕者涉及性侵、綁架、毒品販運等犯罪，近70%屬被指控或已被判有罪的無證移民；ICE則強調會持續執法並推動遞解程序。

移民 ICE

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