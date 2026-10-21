砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

加州一對高齡夫妻指出，投入逾230萬元購買金幣，卻因買入價格與實際價值不符，蒙受約90萬元損失。圖為黃金示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州一對高齡夫妻指控在貴金屬公司與前童星業務推銷下，投入逾230萬元購買金幣卻遭高價坑殺，損失約90萬元，已向法院求償。

原想買黃金守住養老錢，卻可能買進價值不符的金幣。加州一對高齡夫妻日前在洛杉磯縣高等法院提告前迪士尼童星Erik von Detten及貴金屬公司Rosland Capital，指其說服他們陸續投入逾230萬元購買金幣，造成約90萬元損失。

USA TODAY報導，原告為住在聖地牙哥 的85歲Sheila Greenberg及97歲丈夫Norman Greenberg。案件被告包括曾演出電影「麻雀變公主」（The Princess Diaries）的Erik von Detten，以及他任職的金商。

夫妻倆在訴狀中表示，2020年看到Rosland Capital的電視廣告，對開設黃金個人退休 帳戶產生興趣。他們此前沒有投資黃金的經驗，希望找到值得信任、熟悉貴金屬的專業人士，協助安排退休資產。

兩人與Detten聯繫時，透露退休帳戶合計約有200萬元。夫妻倆稱，Detten展現出的黃金知識，讓他們留下深刻印象，因此相信他的推薦，也認為買入價合理，能達到保護退休財富的目的。

訴狀指出，兩人於2020年10月先花近100萬元購買「自由女神」金幣，同年11月又投入逾114萬元。他們指出，兩筆交易買入的金幣價值均明顯低於售價，僅這兩次購買便造成約78萬元的價值落差。

夫妻倆並稱，退休帳戶資金用盡後，對方仍持續推銷，他們於2021年再動用家庭信託資金購買金幣。相關金幣並未直接送到家中，而是存放在保管機構，兩人還須支付帳戶及保管費。

兩人指出，金商利用年長者對退休財務安全的擔憂，以黃金的穩定性吸引客戶，卻將金幣以大幅加價的方式出售。他們要求追回損失，並請求法院判給懲罰性賠償。

據People報導，Rosland Capital已於7月2日聲請破產。截至該媒體報導時，被告尚未在法院回應相關提告，案件排定11月9日召開審前會議。目前案件仍屬民事訴訟階段，原告說法是否屬實，尚待法院審理。