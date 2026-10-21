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南加迎降雨 車輛防護有學問 車主必做這幾件事

記者楊青/即時報導
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AAA提醒，一般雨水與海水都可能對車輛造成傷害。尤其是海水，可能導致車體鏽蝕、電...
AAA提醒，一般雨水與海水都可能對車輛造成傷害。尤其是海水，可能導致車體鏽蝕、電路損壞，甚至電動車電池安全風險等。（記者楊青/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加將迎降雨，AAA提醒一般雨水與海水對車輛傷害不同，海水可能引發鏽蝕、電路故障與電池風險，車主應避免涉水並做好雨前雨後保養。

南加預計迎來數日降雨。雨水有助於緩解乾旱，但雨水中的污染物，以及熱帶風暴導致強浪和海水倒灌社區，都可能造成對汽車車體不同程度的傷害，包括車漆受損、車體鏽蝕、電池安全風險。

美國汽車協會（AAA）特別提醒，一般雨水與海水對車輛造成的傷害程度不同。雨水中的污染物、長時間附著的鳥糞與樹液，以及雨後殘留的水漬，可能損害車漆。而汽車一旦接觸海水，可能面臨車體鏽蝕、電路損壞，甚至電動車電池安全風險。車主掌握正確的清潔與保養方法，可避免小問題演變成昂貴的維修費用。

AAA提醒，海水具有較強的腐蝕性，車輛底盤只要接觸到海水，水分蒸發後，鹽分仍會附著在車輛金屬表面、電線接頭及其他零件上，並持續吸收空氣中的水分，促進腐蝕。車輛受損未必立即顯現，部分電路故障可能在數周甚至數月後才發生。

現代汽車配備大量電腦控制系統、感應器與電子設備，海水侵入後，還可能造成引擎控制系統、儀表板警示裝置及其他電子功能異常。

對電動車與油電混合車而言，風險尤其值得注意。若海水進入高壓電池或損壞相關電氣零件，可能造成短路、觸電或起火危險。

AAA汽車服務部門主管Megan McKernan提醒，若車輛底盤任何部位曾接觸海水，車主不應自行發動或駕駛，應安排拖車送往維修廠檢查。懷疑電池受損的電動車或油電車，也不應繼續行駛或充電，必須先由合格專業人員評估。

此外，遇到沿海道路積水或洪水時，切勿冒險通過。即使水位看似不高，也可能掩蓋路面狀況，或讓海水進入車輛底盤與電氣系統。

AAA專家表示，相較於海水，一般雨水通常不會在車輛表面留下大量鹽分，也不會因為短暫淋雨就直接造成嚴重損壞。但雨水可能混合空氣中的污染物、灰塵與其他物質，落在車漆上，比如雨水還將樹液、花粉等物質帶到車身上；或鳥糞、昆蟲殘留物長時間附著，都可能損害漆面。

此外，車漆若已有刮痕、掉漆或金屬裸露處，水分長時間滯留也可增加鏽蝕風險。車主不宜把雨水當成天然洗車水。

AAA建議，雨前、雨後保養汽車可掌握四原則。如果車漆表面已積灰、鳥糞或樹液，可在降雨前適度清潔，減少污垢與雨水混合後附著在漆面上的機會；雨後若車身沾有泥沙、鳥糞、樹液或明顯污漬，應及時清潔；不要忽略車底與輪拱，尤其沿海地區，車底、輪拱位置可能附著鹽分；檢查車漆與車身，若發現漆面受損，應及時處理，避免金屬長期暴露於水分與空氣中。

AAA提醒，一般雨水與海水都可能對車輛造成傷害。尤其是海水，可能導致車體鏽蝕、電...
AAA提醒，一般雨水與海水都可能對車輛造成傷害。尤其是海水，可能導致車體鏽蝕、電路損壞，甚至電動車電池安全風險等。（記者楊青/攝影）

精華 FAQ

  • 一般雨水多半只會帶來污染物、灰塵或樹液附著，較少留下鹽分；海水則含高鹽分，接觸底盤後即使水分蒸發，鹽分仍會持續吸濕，長期加速腐蝕。

  • 若底盤任何部位曾碰到海水，車主不應自行發動或駕駛，應立刻安排拖車送修檢查；若是電動車或油電車懷疑電池受損，也不能繼續行駛或充電。

  • 雨前可先清除灰塵、鳥糞或樹液，減少污垢被雨水帶黏在漆面；雨後要及時洗車、注意車底與輪拱是否殘留鹽分，並檢查刮痕掉漆，避免鏽蝕擴大。

電動車 南加

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