我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排中國年輕女子赴美賣淫 幕後華女竟有24個銀行帳戶

新屋管線出包「被迫吸毒氣」 德州家庭獲判賠2100萬美元

安排中國年輕女子赴美賣淫 幕後華女竟有24個銀行帳戶

記者子為╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北達科他州一名華女涉嫌安排多名年輕女子從中國赴美，並從事性交易，還透過其掌控的2...
北達科他州一名華女涉嫌安排多名年輕女子從中國赴美，並從事性交易，還透過其掌控的24個銀行帳戶轉移資金。（Cass County Jail）

AI摘要

文章摘要整理：

北達科他州54歲華女邱婉婷被控安排多名中國女子赴法戈賣淫，並利用24個銀行帳戶轉移資金，法院裁定羈押候審；同案76歲男子則獲附條件釋放。

北達科他州一名54歲華女涉嫌安排多年輕女子從中國赴美，並從事性交易，還透過其掌控的24個銀行帳戶轉移資金，遭聯邦大陪審團起訴。法官19日下令將她羈押候審；同案另一76歲男子則獲附條件釋放。

據MPR News及Valley News Live報導，住在西法戈（West Fargo）的華女邱婉婷（Wanting Qiu，音譯），另使用「Gina」及「Suzi」等名字，於13日被捕。檢方指控，她安排多名中國年輕女子到法戈地區，在當地旅館為一批固定客人提供性交易服務，涉嫌剝削這些女子。

KFGO與KVRR的聯合報導進一步引述調查人員說法指出，邱婉婷涉嫌於三年前與明尼蘇達州一男子假結婚，藉此進入美國，之後經營上述性交易活動。當局指控，她經常安排中國女子搭機抵達法戈，每批在當地旅館停留四至五周，從事性交易。

根據Valley News Live引述的逮捕令，邱婉婷面臨十多項罪名，包括共謀及利用跨州、跨國設施協助非法營利活動、以賣淫為目的運送他人、強迫及誘使他人賣淫、共謀洗錢，以及七項協助犯罪罪名。她也被指向移民官作出不實陳述。

Valley News Live引述羈押令指出，檢方提出的證據顯示，邱婉婷沒有正當工作，卻透過其控制的24個銀行帳戶轉移資金。檢方並指，她在提交移民局的文件上偽造公證，且先前多次與執法人員接觸後，相關行為仍持續。

邱婉婷曾要求返回西法戈住所，她表示自己的移民申請仍在審理，也有意繼續留在美國，並提出接受位置監控及銀行交易限制，作為釋放條件。

不過，檢方主張，邱婉婷與北達科他州缺乏穩固聯繫，且曾提供與婚姻關係有關的不實資訊。法院最終認定，沒有任何單一或組合條件，能合理確保她在後續訴訟程序中出庭，因此下令繼續羈押。

另一被告為76歲男子William Clyde Satrang，他於15日在西法戈被捕，遭起訴共謀利用跨州及跨國設施協助非法營利活動。根據Valley News Live引述的法院命令，法官在19日另一場羈押聽證後，准許他附條件釋放。

Satrang須定期向保釋官報到，活動範圍限於法戈與Moorhead地區，並須繳交護照，不得飲酒、使用毒品、持有槍械，也不得接觸同案被告或證人。Valley News Live指出，其查閱的法院文件尚未詳述Satrang在案中的具體行為。

上述均為指控，在法院審判無罪前，均依法推定無罪。

精華 FAQ

  • 檢方指她安排多名中國年輕女子到北達科他州法戈一帶，在旅館向固定客人提供性交易，涉嫌剝削、運送他人賣淫、共謀洗錢與協助非法營利活動。

  • 法院認為她與北達科他州缺乏穩固聯繫，且曾向移民官與相關文件提供不實資訊；即使提出監控與交易限制等條件，也不足以確保她出庭。

  • Satrang因被控共謀利用跨州及跨國設施協助非法營利活動而被捕，法官在19日羈押聽證後准他附條件釋放，須定期報到並限制活動範圍。

賣淫 北達科他州 明尼蘇達州

上一則

亞利桑納再添新觀光點 2700萬年奇岩 升格國家公園

下一則

南加迎降雨 車輛防護有學問 車主必做這幾件事

延伸閱讀

監視賴清德兒遭起訴 華裔女房仲潛伏10年 與同夥婚外情

監視賴清德兒遭起訴 華裔女房仲潛伏10年 與同夥婚外情
華男冒充中國檢警 騙走女子35萬被捕

華男冒充中國檢警 騙走女子35萬被捕
整理包／華裔張婉瑩涉跟監賴清德長子 豪奢生活、人脈一次看

整理包／華裔張婉瑩涉跟監賴清德長子 豪奢生活、人脈一次看
臥底按摩後遭提議性服務 法拉盛華女涉經營賣淫場所被捕

臥底按摩後遭提議性服務 法拉盛華女涉經營賣淫場所被捕
每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工
洛杉磯驚爆住宅賣淫網 神祕組織微信招募手段曝光

洛杉磯驚爆住宅賣淫網 神祕組織微信招募手段曝光

熱門新聞

一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
被譽為「AI教母」的李飛飛（右），聯合創辦的World Labs被晶片大廠超微（AMD）以82億元的全股票交易收購。圖左為AMD執行長蘇姿丰。（取自Feifei Li網站）

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

2026-10-16 19:42
余先生表示，Uber Black「大黑」訂單較過去減少，司機需花更多時間等候，還得負擔油費與商業車險等成本。（余先生提供）

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

2026-10-17 21:37
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
一名護士與家人赴加州旅遊，抵達洛杉磯機場後遭ICE拘留。圖為手銬示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

2026-10-19 15:38
消費者發現，15.01元的外賣訂單被加上40元小費。(Unsplash.com示意圖)

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

2026-10-14 20:40

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」

華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
飛舊金山不住旅店「睡機場地板」她曝省錢又好玩 網吐槽：老了就知道

飛舊金山不住旅店「睡機場地板」她曝省錢又好玩 網吐槽：老了就知道
加州華女開車看色情網站 釀死亡車禍

加州華女開車看色情網站 釀死亡車禍