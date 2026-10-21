安排中國年輕女子赴美賣淫 幕後華女竟有24個銀行帳戶

北達科他州一名華女涉嫌安排多名年輕女子從中國赴美，並從事性交易，還透過其掌控的24個銀行帳戶轉移資金。（Cass County Jail）

AI摘要 文章摘要整理： 北達科他州54歲華女邱婉婷被控安排多名中國女子赴法戈賣淫，並利用24個銀行帳戶轉移資金，法院裁定羈押候審；同案76歲男子則獲附條件釋放。

北達科他州 一名54歲華女涉嫌安排多年輕女子從中國赴美，並從事性交易，還透過其掌控的24個銀行帳戶轉移資金，遭聯邦大陪審團起訴。法官19日下令將她羈押候審；同案另一76歲男子則獲附條件釋放。

據MPR News及Valley News Live報導，住在西法戈（West Fargo）的華女邱婉婷（Wanting Qiu，音譯），另使用「Gina」及「Suzi」等名字，於13日被捕。檢方指控，她安排多名中國年輕女子到法戈地區，在當地旅館為一批固定客人提供性交易服務，涉嫌剝削這些女子。

KFGO與KVRR的聯合報導進一步引述調查人員說法指出，邱婉婷涉嫌於三年前與明尼蘇達州 一男子假結婚，藉此進入美國，之後經營上述性交易活動。當局指控，她經常安排中國女子搭機抵達法戈，每批在當地旅館停留四至五周，從事性交易。

根據Valley News Live引述的逮捕令，邱婉婷面臨十多項罪名，包括共謀及利用跨州、跨國設施協助非法營利活動、以賣淫 為目的運送他人、強迫及誘使他人賣淫、共謀洗錢，以及七項協助犯罪罪名。她也被指向移民官作出不實陳述。

Valley News Live引述羈押令指出，檢方提出的證據顯示，邱婉婷沒有正當工作，卻透過其控制的24個銀行帳戶轉移資金。檢方並指，她在提交移民局的文件上偽造公證，且先前多次與執法人員接觸後，相關行為仍持續。

邱婉婷曾要求返回西法戈住所，她表示自己的移民申請仍在審理，也有意繼續留在美國，並提出接受位置監控及銀行交易限制，作為釋放條件。

不過，檢方主張，邱婉婷與北達科他州缺乏穩固聯繫，且曾提供與婚姻關係有關的不實資訊。法院最終認定，沒有任何單一或組合條件，能合理確保她在後續訴訟程序中出庭，因此下令繼續羈押。

另一被告為76歲男子William Clyde Satrang，他於15日在西法戈被捕，遭起訴共謀利用跨州及跨國設施協助非法營利活動。根據Valley News Live引述的法院命令，法官在19日另一場羈押聽證後，准許他附條件釋放。

Satrang須定期向保釋官報到，活動範圍限於法戈與Moorhead地區，並須繳交護照，不得飲酒、使用毒品、持有槍械，也不得接觸同案被告或證人。Valley News Live指出，其查閱的法院文件尚未詳述Satrang在案中的具體行為。

上述均為指控，在法院審判無罪前，均依法推定無罪。