亞利桑納再添新觀光點 2700萬年奇岩 升格國家公園

奇里卡瓦國家公園以壯觀石柱、尖塔狀岩石及巨型平衡岩聞名。（取自國家公園官網）

AI摘要 文章摘要整理： 亞利桑納州奇里卡瓦國家紀念區正式升格為國家公園，成為全美第64座國家公園，地方期待新身分能吸引更多遊客並帶動經濟。

亞利桑納州再添一座國家公園！奇里卡瓦國家紀念區（Chiricahua National Monument）正式升格為國家公園，成為該州第4座、全美第64座國家公園。總統川普 近日簽署「奇里卡瓦國家公園法案（Chiricahua National Park Act）」，為這片擁有逾百年保護歷史的自然景觀賦予新身分。當地官員期待，升格後能提升園區知名度、吸引更多遊客。

奇里卡瓦國家公園位亞利桑納州科奇斯縣（Cochise County），鄰近Willcox市，未來將與大峽谷國家公園、石化森林國家公園（Petrified Forest National Park）及薩瓜羅國家公園（Saguaro National Park）並列，成為亞利桑納州第4座國家公園。

奇里卡瓦已有逾百年歷史，過去一直以國家紀念區身分受到保護。亞利桑納州跨黨派議員曾共同提案，推動將其指定為國家公園，並獲聯邦參議員Mark Kelly、Ruben Gallego及聯邦眾議員Juan Ciscomani支持。

奇里卡瓦國家公園以壯觀石柱、尖塔狀岩石及巨型平衡岩聞名，素有「岩石仙境」之稱。園區奇形怪狀的岩體高聳入天，卻穩穩地立在狹窄岩石基座上，構成令人驚嘆的自然景觀。

這片獨特的岩石世界約在2700萬年前形成，當時火山爆發，大量火山灰覆蓋周邊地區，經過數百萬年的風化與流水侵蝕，逐漸形塑出今日千姿百態的岩石地貌，成為地球火山活動與漫長侵蝕作用共同造就的奇觀。

升格盼吸引更多遊客

國家公園身分通常有助提高景點知名度及遊客造訪意願，鄰近的Willcox市也密切關注升格後的發展。當地經濟高度仰賴觀光 ，除了奇里卡瓦的自然景觀，葡萄酒產區及季節性觀鳥活動也是重要旅遊資源。

Willcox市長Greg Hancock認為，升格有望為地方帶來新的發展機會。他表示，奇里卡瓦是一處天然奇觀，成為國家公園後，可能有機會獲得更多資源，用於步道維護、增加管理人力及保護園區環境，讓未來世代仍能欣賞這片自然美景。

Hancock去年曾赴國會作證，支持將奇里卡瓦升格為國家公園。他指出，部分從國家紀念區升格為國家公園的地點，遊客人數曾增加約兩成。對人口規模不大的Willcox而言，遊客量增加，將為當地餐飲、住宿及其他觀光相關產業帶來更多商機。

奇里卡瓦國家公園以壯觀石柱、尖塔狀岩石及巨型平衡岩聞名。（取自國家公園官網）