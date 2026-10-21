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這錢是給誰？機場自助付款機要求18%小費

記者王若然／即時報導
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醫師Dr. Clay Moss在一家未具名的機場使用自助結帳機時，彈出默認18%...
醫師Dr. Clay Moss在一家未具名的機場使用自助結帳機時，彈出默認18%的小費，使他質疑如今的小費文化：「我是在給誰小費？」（示意圖取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

一名醫師在TikTok分享機場自助結帳機預設18%小費的經歷，引發網友熱議，也再度掀起美國小費文化與自助付款合理性的爭論。

一段TikTok影片近日引發熱議，一家機場商店的自助結帳機竟提示顧客給18%小費

加州郵報報導，醫師莫斯（Dr. Clay Moss）在TikTok上傳影片，說他在一座未公開名稱的機場商店買一瓶水，價格本來就偏高，結帳時卻發現自助付款機跳出小費選項，預設為18%。影片顯示，這台結帳機的軟體似乎內建小費功能，提供10%、15%和18%三種選項。

莫斯說，他在其他類型的商店也看過類似功能，但這家機場商店完全採自助服務，附近沒有店員。他在影片中質疑，小費文化是否已經失控，這筆錢又是給誰的。他問道：「這個要手動取消的18%小費，到底是給誰的？我是在給誰小費？小費情況已經到這種地步了嗎？」

他指出，一般情況下，小費會交給店內員工，例如收銀員、服務員，或在下班後由所有員工平分。但如果結帳機由第三方擁有和經營，情況就不同。他在影片說明中寫道，若使用第三方支付業者或應用程式，小費會透過該系統轉給商家，至於如何分配，則依各公司和雇主的政策而定。

小費文化近年在美國爭議不斷，這段影片也湧入大量網友留言。有人認為，自助結帳等於顧客自己在工作，應該反過來享有20%折扣；也有人直批這種做法很不厚道，還有人直言痛恨美國小費文化。

針對越來越多自助結帳機加入這類小費功能，莫斯也提供建議。他說，最簡單的方法就是直接選擇「不給小費」；如果想知道小費流向，可以詢問櫃台員工，前提是現場真的有人；最後，若想完全避開這些麻煩，不妨隨身攜帶現金。

精華 FAQ

  • 事件發生在一座未公開名稱的機場商店，顧客購買一瓶價格偏高的水時，自助結帳機卻跳出10%、15%和18%的小費選項，且預設為18%。

  • 因為該店完全採自助服務，附近沒有店員，他認為一般小費應給收銀員或服務員，但在第三方系統或自助機情境下，這筆錢最後流向與分配方式並不清楚。

  • 他建議最簡單的方法就是直接選擇不給小費；若想弄清楚流向，可詢問現場員工；若不想再被這類提示困擾，則可考慮隨身攜帶現金。

加州 TikTok 小費

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