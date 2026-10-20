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華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎

華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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華人回台灣探親訪友，螺螄粉意外成為親友眼中的新奇伴手禮。（記者邵敏／攝影）
華人回台灣探親訪友，螺螄粉意外成為親友眼中的新奇伴手禮。（記者邵敏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

華人返台探親時，近年把美國常見的螺螄粉當伴手禮，意外受到台灣親友歡迎，甚至有人越吃越上癮，也看出兩地超市供應差異。

南加華人回台灣探親訪友，除傳統保健品、堅果等伴手禮，近年也有人選擇帶一些在美國超市常見、但台灣親友較少接觸的特色食品。其中，來自中國大陸的螺螄粉，意外成為親友眼中的新奇伴手禮。

Sarah原本在台灣生活多年，從未吃過螺螄粉。三年前來洛杉磯，她第一次在超市貨架上看到這種食品，一包價格約3、4元，她抱著好奇心買回家嘗試。「第一口就覺得很特別，和平常吃到的方便麵味道完全不一樣。」她說，沒有因為螺螄粉特殊的氣味而排斥，之後逐漸成為家中的常備食品。

因為覺得好吃，Sarah今年暑期回台灣探親時，特別帶了幾包螺螄粉送給親友，希望他們也試試這款來自中國的地方特色食品。沒想到原本只是「讓大家嚐鮮」，卻意外受到好評。

Sarah敘述，台灣親友第一次接觸時，對螺螄粉特殊的味道感到好奇。有人打開包裝時覺得氣味較濃，但煮好後發現酸辣味道很開胃；也有人吃過後覺得米粉口感特別，特別叮囑Sarah下次再帶幾包螺螄粉。「有朋友說，越吃越上癮，經常想念這個臭臭的味道。」Sarah說，還有朋友告訴她，台灣有些地方也有販售螺螄粉，但她並未見過。

南加華人超市目前可見多種品牌的螺螄粉，口味包括原味、麻辣、加辣等，促銷時每包約2、3元即可買到。Sarah介紹自己的吃法，除了按照包裝烹煮外，還會自行增加蔬菜、肉類、雞蛋等食材，讓一包速食螺螄粉變成一頓完整餐食。

同樣喜歡螺螄粉的張女士今年暑假回上海探親，發現當地超市雖然也能看到螺螄粉，但品牌及口味選擇相較洛杉磯少，「在洛杉磯華人超市，整排都是不同品牌，上海反而沒有這麼多選擇」。

華人回台灣探親訪友，螺螄粉意外成為親友眼中的新奇伴手禮。（記者邵敏／攝影）
華人回台灣探親訪友，螺螄粉意外成為親友眼中的新奇伴手禮。（記者邵敏／攝影）

南加華人超市可見多品牌、多口味的螺螄粉。（記者邵敏／攝影）
南加華人超市可見多品牌、多口味的螺螄粉。（記者邵敏／攝影）

精華 FAQ

  • 因為它在美國華人超市很常見，但台灣親友多半少接觸，帶回去既新奇又能分享地方特色，讓人想嘗鮮，也成了不同於保健品、堅果的另一種選擇。

  • 不少人起初對它的氣味感到好奇，甚至覺得味道濃，但煮好後被酸辣開胃的口感吸引，還有人覺得米粉特別，吃完後主動請對方下次再帶。

  • 洛杉磯華人超市可見多種品牌與口味，原味、麻辣、加辣都有，促銷時每包約2、3元；相較之下，上海雖也看得到螺螄粉，但品牌和口味選擇較少。

南加 華人 洛杉磯

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