「中國特警」掛牌「魯B88888」在加州上路 合法嗎？
加州出現掛中國車牌的車輛，引發合法性疑問；報導指出，這類車多屬臨時進口，若要長期留美，仍須符合聯邦安全、排放與加州登記規定。
AI摘要
文章摘要整理：
加州出現掛中國車牌的車輛，引發合法性疑問；報導指出，這類車多屬臨時進口，若要長期留美，仍須符合聯邦安全、排放與加州登記規定。
近期有不少華人民眾，在加州看到掛中國車牌的汽車，並產生這些車輛能否合法上路的疑問。
科技媒體WIRED報導，洛杉磯汽車進口業者CDM Import負責人Cao Yang曾協助中國車暫時運抵美國。部分車輛符合臨時進口條件，可保留中國車牌使用，但不代表同款車已獲准在美國一般市場銷售。
其實在加州道路上看到海外車牌的現象不是近期才出現，本報此前曾報導，在南加爾灣有華人不僅將車輛掛中國大陸車牌，還在車身上寫著「中國特警」，引起警方關注。爾灣警局當時稱，根據國際警察組織規章，任何國家都不可將國內警車，運到其他國家做警務使用。
至於是否可以掛海外車牌在美國道路上行駛。國家公路交通安全管理局（NHTSA）指出，非美國居民，包括居住海外的美國公民，可將不符合聯邦車輛安全標準的車輛暫時帶入美國自用，期限最長一年。車輛入境時須已在外國登記，在美期間不得出售，期滿須運出，該局無權延長這項期限。
聯邦環保署（EPA）對非居民臨時進口豁免另有限制：車輛不得用於商業用途，也不能主要交由車主或其配偶以外的人使用。
但掛著外國車牌、順利開過邊境，不等於已完成合法進口。海關暨邊境保護局（CBP）此前公布一起案件，有美國公民在墨西哥購買2022年款Suzuki Jimny，取得墨西哥車牌後，從美國西南邊境入境，一路開至佛羅里達州，再將車運往波多黎各，最終遭當局查扣。CBP提醒，海外購車仍須遵守美國進口規定進行申報。
若打算將車長期留在美國，則須確認永久進口資格。國家公路交通安全管理局指出，車齡未滿25年、原本未符合聯邦安全標準的車輛，一般須先獲認定具有進口資格，再由註冊進口商辦理，或與其簽約完成必要改裝。車齡滿25年的車輛雖可豁免這項聯邦安全標準要求，但仍須另行確認排放及州政府登記規定，不能直接視為可在加州上牌。
加州車管局（DMV）說明，進口車辦理登記須提出所有權、通關證明等文件，並依車況提供安全與排放合規資料。部分原本不是為美國市場製造的車輛，須透過加州空氣資源委員會（CARB）的相關程序改裝、測試，才可能取得登記資格。
不代表。報導指出，部分車輛只是符合臨時進口條件，得以保留外國車牌短期使用，但並不等於已完成美國合法進口，更不能直接在一般市場出售。 依NHTSA說明，非美國居民可將不符合聯邦車輛安全標準的車輛暫時帶入美國自用，最長期限為1年；入境時須已在外國登記，期間不得出售。 若要永久留在美國，車輛需先確認進口資格；25年以下且不符聯邦標準者，通常要由註冊進口商改裝或辦理。加州還要看DMV、排放與CARB相關規定。
精華 FAQ
不代表。報導指出，部分車輛只是符合臨時進口條件，得以保留外國車牌短期使用，但並不等於已完成美國合法進口，更不能直接在一般市場出售。
依NHTSA說明，非美國居民可將不符合聯邦車輛安全標準的車輛暫時帶入美國自用，最長期限為1年；入境時須已在外國登記，期間不得出售。
若要永久留在美國，車輛需先確認進口資格；25年以下且不符聯邦標準者，通常要由註冊進口商改裝或辦理。加州還要看DMV、排放與CARB相關規定。
上一則