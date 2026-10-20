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換過工作？你可能有一筆退休金忘了領

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一份近期發布的調查顯示，34%美國成年人表示，自己可能有前雇主的退休儲蓄未能掌握...
一份近期發布的調查顯示，34%美國成年人表示，自己可能有前雇主的退休儲蓄未能掌握。（ChatGPT生成）

AI摘要

文章摘要整理：

Empower調查指出，許多美國人換工作後把401(k)留在舊雇主帳戶，造成退休金分散難管理；多數人希望有更清楚指引，並優先信任財務專業人士。

工作換了，辛苦存下的退休金" rel="154467">退休金卻可能留在舊公司，逐漸被遺忘。退休服務公司Empower 19日公布調查，34%美國人表示，可能有前雇主的退休儲蓄未能掌握；Z世代的比率更達50%，千禧世代也有45%。這些錢未必消失，卻可能因帳戶分散、遲未整理，讓人難以算清自己究竟存了多少退休金。

Empower將這種現象稱為「退休金漂流」（retirement drift），指民眾隨著轉換工作，把退休儲蓄留在不同雇主的帳戶，時間一久，管理起來愈加複雜。調查顯示，53%受訪者曾更換雇主至少三次，39%表示退休儲蓄分散在不同雇主的帳戶，54%認為多個帳戶讓退休規畫變得更困難。

Empower財富解決方案資深副總裁Jane Bartosik表示，換工作是職涯常態，但財務安排未必能同步銜接。剛到新公司時，民眾忙著適應工作、處理其他財務需求，前雇主留下的401(k)退休帳戶便可能被擱在一旁。舊帳戶愈積愈多，也就更難看清整體退休準備。

問題不只是忘記，也包括不知道如何處理。54%受訪者表示，管理退休儲蓄經常排在財務待辦事項的最後；47%曾因覺得程序太繁雜，延後辦理退休金轉存等事宜。66%希望換工作時，有人能向自己說明退休儲蓄的處理方式，54%則不知道離開雇主後，原有退休帳戶其實有多種處理選項。

調查也發現，民眾並非不願整理，而是希望過程更容易理解。76%表示，若有清楚、逐步的操作說明，會更願意採取行動；70%表示，若合併舊退休帳戶不必花那麼多時間，自己會更有意願辦理。

至於人工智慧（AI）能否協助規畫退休，78%受訪者表示，面對重要退休決定，比起AI，更信任財務專業人士；73%認為AI可以輔助專業建議，但不能取代專業人士。

整體而言，81%希望退休規畫的協助能跟著自己走完整個職涯，而非只限於在某家公司任職期間；84%表示，把退休儲蓄整理清楚，能讓自己更安心。

這項調查由獨立第三方於今年7月30日至8月1日，透過網路訪問2005名18歲以上者，並經加權，以反映全美成年人口。所謂「未能掌握」是受訪者自述可能有遺漏的退休儲蓄，並不代表確認款項遺失。

精華 FAQ

  • 調查顯示，34%的美國人表示可能有前雇主的退休儲蓄未掌握；其中Z世代比例更高，達50%，千禧世代也有45%，反映換工作後遺忘舊帳戶的情況相當普遍。

  • 「退休金漂流」指的是民眾在轉換工作時，將退休儲蓄留在不同雇主的帳戶中，久而久之帳戶分散、管理更複雜，也更難看清自己究竟累積了多少退休金。

  • 許多人希望退休帳戶有清楚步驟說明，也希望整併更省時；但面對重要決策，78%仍更信任財務專業人士，73%認為AI只能輔助，不能取代專業建議。

退休金 退休

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