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加州大學新生「這科」能力拉警報 不及格率5年近翻倍

記者謝雨珊／即時報導
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2025至2026學年，加州大學系統有17.8%修讀入門數學課程的新生未能通過，...
2025至2026學年，加州大學系統有17.8%修讀入門數學課程的新生未能通過，比例幾乎是五年前9.2%的兩倍。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

加州大學新生基礎數學未通過率5年內近乎翻倍，校內外因此再度掀起恢復SAT、ACT入學要求的爭論。

加州大學" rel="154921">加州大學新生愈來愈難通過基礎數學課程。最新數據顯示，2025至2026學年，加大系統有17.8%新生未通過入門數學課程，幾乎是五年前9.2%的兩倍。隨著學生數學能力落差擴大，超過1400名加大教職員呼籲恢復部分科系的SAT、ACT入學要求。

EdSource報導，相關課程涵蓋微積分、預備微積分，以及代數、三角函數等基礎數學。2020-2021學年是加大新生入學最後一年須提交SAT、ACT成績的年度。此後，數學課程各年未通過率起伏不定，但整體從13%升至17.8%。

共和黨籍加州州教育總監候選人Sonja Shaw接受加州郵報訪問表示，取消SAT、ACT入學要求，使部分學生在尚未掌握基本技能的情況下進入大學。她認為，未通過率幾乎翻倍，反映出加州教育體系的問題。

各校區的數學未通過率也有明顯差異。麥賽德加大最高，達36.4%；河濱加大約20%，聖塔克魯茲加大約19%。相較之下，聖塔芭芭拉加大最低，為8.2%；洛杉磯加大約11%，柏克萊加大約13%。戴維斯、爾灣及聖地牙哥加大則介於約16%至18%。

戴維斯加大數學教授Joel Hass表示，學生進入大學時的學術準備程度差距日益擴大；部分教師甚至被鼓勵開設補救課程，重新教授學生理應在中學階段學會的內容。

加州公立學校的學業表現同樣面臨挑戰。州政府數據顯示，2025至2026學年，只有49.3%的學生達到英語語文藝術標準，數學達到熟練程度的學生僅占38.4%。兩項成績雖較前一學年略有改善，仍低於疫情前水準。根據加州立法分析辦公室，該學年K-12公立教育總支出約1340億元，平均每名學生約2萬6450元。

Hass認為，SAT、ACT能幫助發掘因就讀教學資源不足學校而未能充分展現實力的優秀學生。他建議，部分尚未做好大學課程準備的學生，可先進入社區大學補強基礎，再轉學至加大。目前加大校方預計2027年6月前完成標準化考試招生政策檢討，並於同年秋季向加大董事會提出建議。

精華 FAQ

  • 最新數據顯示，2025至2026學年加大新生未通過入門數學課程的比例達17.8%，相較5年前的9.2%幾乎翻倍，反映學生基礎能力落差持續擴大。

  • 支持者認為，標準化考試可補足學校資源不足造成的資訊落差，幫助辨識真正有能力的學生，也能避免基礎準備不足者直接進入大學後跟不上課程。

  • 麥賽德加大未通過率最高，達36.4%；河濱約20%、聖塔克魯茲約19%。相較之下，聖塔芭芭拉最低為8.2%，柏克萊約13%，顯示校區間差異很大。

加州大學 加州 柏克萊加大

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