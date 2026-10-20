加州華女開車看色情網站 釀死亡車禍

肇事趙女駕駛的藍色休旅車。（猶他州公路巡警局）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州44歲趙姓女子在猶他州15號州際公路駕車時用手機看色情網站，追撞施工路段前車，導致1名乘客頭部受傷身亡，檢方已提出重罪指控。

KTVX電視台鹽湖城報導，南加州 羅斯密市（Rosemead）44歲趙姓女子克莉絲汀（Christine Chao，譯音），涉嫌行駛於15號州際公路時，用手機瀏覽色情網站不慎追撞前車，造成一名乘客頭部受傷不治。檢方指控其使用手持電子裝置導致車禍致死等二級重罪。

根據起訴文件，猶他州 公路巡警局（Utah Highway Patrol）於6月12日接獲報案，前往朱阿布縣（Juab County）利文（Levan）附近的15號公路北向路段，處理三車連環追撞事故。

由於事發路段正在施工，行經該處時車流減速。文件指出，當時趙克莉絲汀駕駛一輛藍色休旅車，行駛於另外兩輛汽車後方。當前方車輛減速時，她的車先撞上一輛白色轎車，強大的撞擊力，又將白色轎車推向前方追撞一輛黑色休旅車，導致三輛車全衝出道路。

事故發生後，相關單位封閉道路，以便醫療直升機降落救援。然遭趙女直接追撞的白色轎車內，一名乘客頭部受創，最終不治。根據起訴文件，救援人員抵達現場時，趙女據稱承認車禍是由她造成。公路巡警局現場勘查時，並未發現任何煞車痕跡，顯示趙女在撞擊發生前，可能完全沒有採取減速措施。

調查人員查扣她的手機作為證物。取得搜索令後，警方進一步檢查趙女手機使用紀錄，發現她在車禍前不到兩分鐘，曾進入一個色情影片網站。目前她並未遭逮捕，法院已發出傳票，要求她出席後續庭審。

事發後，警方封鎖道路已便救援直升機起降。（猶他州公路巡警局）

趙女撞上的白色轎車內，一名乘客受傷不治。（猶他州公路巡警局）