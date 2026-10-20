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華人足不出戶買好市多 靠這招還省30元

記者劉子為/洛杉磯即時報導
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目前好市多正提供DoorDash特別優惠，符合資格的訂單，商品小計滿100元，可...
目前好市多正提供DoorDash特別優惠，符合資格的訂單，商品小計滿100元，可享20%折扣，最高折抵50元。活動有效至11月1日。（截圖自DoorDash）

AI摘要

文章摘要整理：

南加華人Vivian透過DoorDash購買好市多商品，搭配促銷與信用卡權益省下部分費用，同時省時省力，但仍須留意平台加價、服務費與使用限制。

不用找車位、不必推著購物車穿梭貨架，也能把好市多商品買回家。南加華人Vivian近日透過外送平台DoorDash購物，使用好市多促銷與信用卡優惠，不僅獲得30元折扣，還省去交通與排隊時間。

Vivian因申辦大通銀行（Chase）Sapphire Preferred信用卡，取得兩年免費DashPass會員，抱著「不用白不用」心情登入，意外發現連好市多也能買，輸入會員資料即可購物，還有滿額折扣。

她表示，好市多雖物美價廉，但每次想到停車、找貨、排隊，就覺得跑一趟不輕鬆。她並非經常光顧，有時得花時間找商品，逛著逛著又容易越買越多，增加不必要的消費。

線上購物則可直接搜尋商品名稱，價格一目了然，方便比較，也較容易控制購物清單。她注意到平台提醒商品價格可能略高於店內，但認為搭配優惠後，價差仍可接受。

根據DoorDash今年9月17日公告，好市多正式登上其美國平台，提供超過4000項商品及當日配送服務，包括食品、日用品與電子產品。消費者須連結有效的好市多會員帳戶，才能完成訂單。

此外，目前好市多還提供DoorDash特別優惠，符合資格的訂單，商品小計滿100元，輸入「COSTCO20」可享20%折扣，最高折抵50元。活動有效至11月1日，每人限用一次，不適用自取，也不折抵稅、費用及小費；部分帳戶或地區可能無法使用。

另一筆優惠來自信用卡。依Chase官方條款，符合資格的Sapphire Preferred持卡人啟用免費DashPass後，每月可在一筆合資格的非餐廳訂單折抵最多10元，適用食品雜貨等消費，並可與其他訂單優惠合併。

Vivian這次購買雞蛋、起司、飲料及清潔用品等10項商品。下單時商品總價為100.14元，配送費為會員免費，平台服務費約3.5元，預估稅額約0.8元，再套用30.03元的折扣後，訂單顯示總額為74.41元。她另按平台建議比例，支付約8元的外送員小費。

不過，折抵30元不等於比進店購物便宜30元。她估計，這一單商品的總價比店內自己買的總價高約8元多，再扣除小費及服務費，實際省下的金額約10元。但Vivian仍覺得很划算，因為還節省購物的時間和精力。她前晚下單，預約隔天上午11時至中午12時配送，約11時20分便收到商品。

使用優惠仍須留意。Chase規定，每月10元須用啟用權益的信用卡付款，未用餘額不累積；DashPass免配送費限符合門檻的訂單，服務費仍可能另收。DoorDash另提醒，好市多商品若需退貨，須持電子郵件收據及會員證到賣場辦理。

Vivian表示，日後若仍有優惠活動，又不想出門時，會考慮再次使用；每月信用卡的10元優惠也會嘗試去其他合作商家購物。

華人近日透過外送平台DoorDash購買好市多商品，獲得30元的折扣。（受訪者提...
華人近日透過外送平台DoorDash購買好市多商品，獲得30元的折扣。（受訪者提供）

精華 FAQ

  • 她不想再花時間找車位、推車和排隊，且線上搜尋商品更清楚，較能控制購物清單，避免在賣場逛著逛著又買太多。

  • 她先用好市多的COSTCO20折扣，再疊加Chase Sapphire Preferred的DashPass權益，訂單折抵30.03元；扣除平台加價與小費後，估計實省約10元。

  • 需先連結有效好市多會員帳戶，且優惠有門檻與期限；DashPass只免部分配送費，服務費仍可能另收，退貨也要帶電子收據與會員證到店辦理。

好市多 華人 DoorDash

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