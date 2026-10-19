以為是天然物質就健康 這種代糖增加心臟病及中風風險
一項在2026年ESC大會發表的研究指出，血中木糖醇較高者，長期發生心臟病、中風等重大心血管事件的風險明顯上升。
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一項在2026年ESC大會發表的研究指出，血中木糖醇較高者，長期發生心臟病、中風等重大心血管事件的風險明顯上升。
「新聞周刊」（Newsweek）報導，一項研究顯示，一種廣泛使用、從無糖食品到口腔護理產品中均有其成分的人工甜味劑，與增加中風或心臟病的風險互相關連。
此研究在剛於8月底舉行的2026年歐洲心臟學會（ESC）大會上發表。研究指出，血液中木糖醇（xylitol，一種常用的人工甜味劑）含量較高的人，長期而言比含量較低的人，更容易發生重大的心血管事故。
木糖醇常被用作代糖，加入食品、飲料和牙科產品中。雖然這種物質也天然地存在於人體內及極微量地存在於一些食物中，但卻被大量添加到人工的產品中。
此研究於ESC的講述員、德國柏林夏里特大學醫院（Charité University Hospital）Marco Witkowski醫生在陳述中表示：「人們食用人工甜味劑，以為會比糖更健康，而且監管機構亦普遍認為人工甜味劑是安全的。」
研究團隊分析了兩項大型觀察性研究中的1萬7710名參與者數據，包括加拿大老化追縱研究（CLSA）和歐洲癌症前瞻性調查（EPIC）—諾福克研究。
結果發現，其木糖醇處於最高四分之一水平的人群，跟最低四分之一水平的人群相比，前者發生重大的不良心血管事故如死亡、心臟病發作及中風等的風險顯著更高。
在CLSA隊列研究中，研究人員對參與者隨訪為期6年，結果顯示，在計算了年齡、性別、吸菸狀況、膽固醇水平、糖尿病和高血壓等已知的風險因素後，木糖醇水平最高的人群發生重大不良心血管事故的風險，仍高出57%。
EPIC-Norfolk的研究對參與者的狀況追蹤30年，發現木糖醇水平最高的人群，發生重大不良心血管事故的風險，比木糖醇水平最低的人群高出18%。
研究人員並發現跡象，血液中木糖醇水平的升高，心血管疾病風險隨而增加。這種關聯跡象存在於不同年齡或性別之中，並且與體重指數、高血壓、糖尿病和血脂水平等特徵無關。
研究主要檢視木糖醇這種常見人工甜味劑，與中風、心臟病及死亡等重大不良心血管事故之間的關聯，結果顯示風險隨血中木糖醇升高而增加。 研究團隊分析了加拿大老化追縱研究CLSA與歐洲癌症前瞻性調查EPIC-Norfolk兩項大型觀察性研究，共1萬7710名參與者，並追蹤其後續心血管事件。 在CLSA中，木糖醇最高四分之一者的重大心血管事故風險高出57%；EPIC-Norfolk則高出18%。這種關聯在不同年齡、性別與多項代謝因素下仍存在。
精華 FAQ
研究主要檢視木糖醇這種常見人工甜味劑，與中風、心臟病及死亡等重大不良心血管事故之間的關聯，結果顯示風險隨血中木糖醇升高而增加。
研究團隊分析了加拿大老化追縱研究CLSA與歐洲癌症前瞻性調查EPIC-Norfolk兩項大型觀察性研究，共1萬7710名參與者，並追蹤其後續心血管事件。
在CLSA中，木糖醇最高四分之一者的重大心血管事故風險高出57%；EPIC-Norfolk則高出18%。這種關聯在不同年齡、性別與多項代謝因素下仍存在。
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