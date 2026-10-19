以為是天然物質就健康 這種代糖增加心臟病及中風風險

現時人們為了健康，流行在食物中加入人工代糖以取代真正的糖，但有研究發現，代糖成分的木糖醇（xylitol）與心血管疾病風險的增加互相關聯。（示意圖，Unsplash / Louis Hansel）

AI摘要 文章摘要整理： 一項在2026年ESC大會發表的研究指出，血中木糖醇較高者，長期發生心臟病、中風等重大心血管事件的風險明顯上升。

「新聞周刊」（Newsweek）報導，一項研究顯示，一種廣泛使用、從無糖食品到口腔護理產品中均有其成分的人工甜味劑，與增加中風 或心臟病 的風險互相關連。

此研究在剛於8月底舉行的2026年歐洲心臟學會（ESC）大會上發表。研究指出，血液中木糖醇（xylitol，一種常用的人工甜味劑）含量較高的人，長期而言比含量較低的人，更容易發生重大的心血管事故。

木糖醇常被用作代糖，加入食品、飲料和牙科產品中。雖然這種物質也天然地存在於人體內及極微量地存在於一些食物中，但卻被大量添加到人工的產品中。

此研究於ESC的講述員、德國柏林夏里特大學醫院（Charité University Hospital）Marco Witkowski醫生在陳述中表示：「人們食用人工甜味劑，以為會比糖更健康，而且監管機構亦普遍認為人工甜味劑是安全的。」

研究團隊分析了兩項大型觀察性研究中的1萬7710名參與者數據，包括加拿大老化追縱研究（CLSA）和歐洲癌症 前瞻性調查（EPIC）—諾福克研究。

結果發現，其木糖醇處於最高四分之一水平的人群，跟最低四分之一水平的人群相比，前者發生重大的不良心血管事故如死亡、心臟病發作及中風等的風險顯著更高。

在CLSA隊列研究中，研究人員對參與者隨訪為期6年，結果顯示，在計算了年齡、性別、吸菸狀況、膽固醇水平、糖尿病和高血壓等已知的風險因素後，木糖醇水平最高的人群發生重大不良心血管事故的風險，仍高出57%。

EPIC-Norfolk的研究對參與者的狀況追蹤30年，發現木糖醇水平最高的人群，發生重大不良心血管事故的風險，比木糖醇水平最低的人群高出18%。

研究人員並發現跡象，血液中木糖醇水平的升高，心血管疾病風險隨而增加。這種關聯跡象存在於不同年齡或性別之中，並且與體重指數、高血壓、糖尿病和血脂水平等特徵無關。