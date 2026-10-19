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加州網約車司機買電車有資助 最高逾2萬 11月2日起申請

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合資格申請資助購買或租賃零排放車輛的網約車司機，可獲補貼最高達2萬300元，以購...
合資格申請資助購買或租賃零排放車輛的網約車司機，可獲補貼最高達2萬300元，以購買或租賃全新的零排放車；或最高獲1萬4200元用於二手車。（取自Uber網頁）

AI摘要

文章摘要整理：

加州推出RIDE計畫，向符合收入與接單條件的網約車司機提供購買或租賃零排放車補助，並於11月2日起開放申請。

根據加州公共事業委員會消息，加州推出新計畫向希望改用電動車的網約車司機提供經濟支援，將於11月2日開放申請。此項計畫旨在讓符合資格的網約車司機如為HopSkipDrive、Lyft和Uber等公司工作的駕駛員，能以較低的成本購買零排放車輛。

此項計畫名為「電動網約車激勵計畫」（Rideshare Incentives for Driving Electric，簡稱RIDE計畫）。符合資格申請資助的低收入、中等收入和高收入司機可獲補貼最高達至2萬300元，用於購買或租賃全新的零排放車輛；或最高可獲1萬4200元用於二手零排放車。符合條件的車輛包括能達至計畫所要求的全新和二手的電池驅動或氫燃料驅動電動車。

獲得車輛補貼的司機每年亦可自動獲得最高1170元的充電費用補貼。如果司機一直符合資格並且完成所需的年度續約，充電補貼可持續長達四年。

合資格司機的家庭收入必須等同或低於聯邦貧窮線的四倍，並且在過去12個月內，透過網約車平台完成至少4500次乘客出行。

加州公共事業委員會專員Christine Harada表示：「網約車司機依靠車輛謀生，購買電動車的成本可能是一大負擔。RIDE計畫讓符合條件的司機能負擔得起電動車和充電費用，令清潔運輸對駕駛者來說更加經濟實惠，並有助於改善所有人的空氣品質。」

該計畫的資金來自於叫車乘客支付的每程出行規管費，該費用由交通網絡公司根據「清潔里程標準」計畫收取。非營利組織永續能源中心（Center for Sustainable Energy）為加州公共事業委員會管理此計畫，負責包括處理申請、發放獎勵金和支援駕駛員等工作。

司機欲知更多此計畫的詳情，可造訪網站https://rideca.org/，查看資格要求，並從11月2日起提交申請。司機有可能還會符合其他加州地區、公用事業公司或其他電動車獎勵計畫的資格。

精華 FAQ

  • 這項名為RIDE的補助計畫將於11月2日開放申請，主要協助符合資格的網約車司機降低改用電動車的成本，適用於HopSkipDrive、Lyft和Uber等平台駕駛。

  • 低收入、中等收入和高收入司機，購買或租賃全新零排放車輛最高可獲2萬300元；若購買二手零排放車，最高補助為1萬4200元，車輛須符合計畫要求。

  • 申請者家庭收入須等同或低於聯邦貧窮線的4倍，且在過去12個月內，必須透過網約車平台完成至少4500次乘客出行，才符合基本資格。

加州 網約車 低收入

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