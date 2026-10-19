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你永遠不會住進這房號 旅館酒店刻意讓人找不到它

你永遠不會住進這房號 旅館酒店刻意讓人找不到它

編譯陳盈霖／即時報導
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如今有部分飯店對跳過420房號。（Pexles）
如今有部分飯店對跳過420房號。（Pexles）

AI摘要

文章摘要整理：

本文指出，旅館常避開420房號，主因是其與大麻代號的文化聯想及門牌遭竊問題，業者因此改號或加註標示因應。

Islands報導，就像部分華裔會避開諧音聽來較不吉祥的「四」，旅館業者也有自己的「敏感」號碼。不少遊客可能注意到，部分飯店客房號碼跳過「420」，背後原因與大麻（Cannabis）文化有特殊關聯。420被視為吸食大麻代號，有飯店發生該房號門牌遭竊，也擔心房客將該號房變成大麻聚會所。因此，有些業者乾脆跳過420房號，甚至用「419+1」取代。

420與大麻相關的確切起源有不同說法。有人認為，該號碼原是警方用於指稱大麻的代碼，但此說法早遭推翻。目前最有文獻根據的版本，源自於聖拉斐爾高中（San Rafael High School）一群青少年。

當年，這群學生經常在放學後，下午4時20分集合抽大麻。420逐漸成為他們之間的暗號，後來又在傳奇搖滾樂團「死之華」（Grateful Dead）及其樂迷推波助瀾下，逐漸進入大眾流行文化。根據時代雜誌（Time），當年其中一名青少年與該樂團貝斯手有淵源，促使這個暗號成了流行語之一。至今，只要對大麻愛好者提及420，可能會引來一陣竊笑，甚至會聽到「抽起來！」（Blaze it！）。

不過，飯店刻意避開420，並非只是與大麻的關聯，而是該數字已造成飯店損失。因此數字已成部分人眼中極具吸引力的紀念品，有飯店的420房號門牌屢次遭竊。因此，就像有些飯店沒有13樓，部分飯店乾脆跳過420號房，以免被偷後增加重做成本。專門製作飯店標示的公司Hotelsigns.com，亦曾在2016年推出促銷活動，只要顧客訂閱該公司電子報，就能免費得到一面420房號牌。

類似問題也發生於公路上。美聯社報導，科羅拉多州斯特拉頓（Stratton）附近，一面標誌「420哩」（Mile 420）公路哩程牌屢次遭竊，最後相關單位將其改為「419.99哩」（Mile 419.99）。

不僅如此，拉斯維加斯萊西酒店（The Lexi）2023年開幕時，主打大麻使用者友善，允許房客在指定區域上空曬日光浴，且將四樓部分套房編為「420A」、「420B」，以迎合大麻愛好者。然根據富比世（Forbes），飯店老闆表示，當時住房率僅30%，且飯店大麻友善形象，難以吸引其他團體訂房。最終，該酒店不得不在官網寫上「不再提供大麻友善客房。」

其他飯店則用各種創意，試圖沖淡「420」與大麻之間的關聯。一名旅客在Reddit貼上照片，指某家飯店將420房號標示為「419+1」。另一篇Reddit貼文則顯示，某家飯店直接在420房號上加註「禁菸」（No Smoking），稱「其他房間門上並無此標語」。

還有旅人在Instagram上分享沙加緬度（Sacramento）拉克斯伯蘭丁連鎖酒店（Larkspur Landing）房號，從419直接跳到421的照片。有趣的是，該連鎖飯店名稱，源於加州馬林縣（Marin County）受歡迎的拉克斯伯（Larkspur），而該縣也恰好是420這個大麻文化代號據信最早誕生之處。

如今有部分飯店對跳過420房號。（Pexles）
如今有部分飯店對跳過420房號。（Pexles）

精華 FAQ

  • 因為420在大眾文化中常被視為大麻代號，若直接使用，容易引來房客聯想或吸引特定族群，甚至增加門牌被偷與房間被當成聚會場所的風險。

  • 較有文獻根據的說法，是聖拉斐爾高中的一群青少年常在下午4時20分集合抽大麻，420因而成為他們的暗號，之後又被Grateful Dead樂迷推廣成流行語。

  • 有些飯店會直接把420改成419+1，或在門牌加註禁菸標語；也有連鎖飯店乾脆從419跳到421，藉此減少爭議、避免門牌失竊與後續更換成本。

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