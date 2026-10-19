商務艙奢華天花板再刷新 達美推出和牛名酒與頂級備品

全新Delta One餐飲計畫由多名名廚參與，確保餐點呈現各地飲食文化與風味。（達美航空提供）

AI摘要 文章摘要整理： 達美航空全面升級Delta One商務艙，從餐飲、備品到娛樂與接駁服務同步翻新，並將自2026年起分階段擴展至全球航網。

達美航空 14日推出全新升級的Delta One頂級商務艙體驗，全面革新機上餐飲、待客服務、座艙用品及娛樂設施，華裔 名廚梁子庚亦參與區域特色菜單設計。全新體驗將於2026年秋季率先在洛杉磯 國際機場（LAX）出發的跨洋Delta One航線推出，並預計2027年初逐步擴展至全球航網。

全新Delta One餐飲計畫由達美航空內部餐飲團隊攜手主廚Simon Hulstone及侍酒師Andrea Robinson共同打造，日本主廚Norio Ueno與華裔名廚梁子庚亦參與區域特色菜單設計，確保餐點呈現各地飲食文化與風味。

全新菜色包括以和牛、焦糖洋蔥及切達起司製作的Delta One和牛漢堡、搭配番茄龍蒿醬的烤海鱸魚、紅酒醬燉羊肉、紅酒燉牛小排，以及以野菇、帕瑪森起司等食材製作的季節燉飯。機上經典甜點推車也升級，提供招牌巧克力醬冰淇淋聖代、無乳製品雪酪，及結合北加特色起司與餅乾的水果起司拼盤。

全新餐桌器皿融入達美航空標誌性圖形，兼顧美感、實用性與機上服務效率，讓用餐體驗更具儀式感。旅客亦可享全新開胃服務，包括熱毛巾、溫熱堅果及自選飲品，搭配現磨黑胡椒與獨立醬汁，進一步提升用餐自由度。

名酒、特色飲品與舒適備品同步登場

達美航空12月1日起在Delta One引進知名肯塔基單桶波本威士忌Blanton's並持續擴大高端葡萄酒陣容。新酒單由侍酒師Andrea Robinson參與甄選，供應期為10月至2027年9月。達美自11月3日起，在往返東京羽田機場的Delta One航班提供日本高級清酒DASSAI 45，該清酒具細緻果香與柔和米甜，並可搭配日式特色料理。

全新Missoni「Winter Elsewhere」過夜備品包將於11月3日推出，內含Grown Alchemist保養品、Marvis牙齒清潔用品及品牌舒適配件，並採用方便落地後繼續使用的腕帶設計。全新Missoni Mini枕頭將逐步導入跨洋航線，搭配床墊墊、拖鞋與眼罩，提升機上睡眠品質。深受旅客喜愛的Bombas舒適襪款將限量回歸部分國內及由美國出發的國際航班。

個人化選擇與數位娛樂再升級

為滿足不同旅客需求，Delta One將擴大預選餐點選項，加入無麩質餐點、輕食及蛋白質沙拉等選擇。長途航班旅客可選擇略過清晨早餐服務，在抵達前享用咖啡與可頌，將更多時間留給休息。主餐預選期限則延長至起飛前18小時，讓旅客能更彈性安排旅程。

達美航空還導入新一代座椅螢幕及升級數位體驗，協助旅客更輕鬆探索內容、保持連線並依個人喜好安排旅程。同時將擴大與保時捷合作，預計至2028年，將合作車隊從40輛增至70輛混合動力車，服務涵蓋15座重要機場及樞紐。

全新Missoni「Winter Elsewhere」過夜備品包將於11月3日推出。（達美航空提供）

達美航空14日宣布推出全新升級的Delta One頂級商務艙體驗將於秋季在LAX跨洋航線首發。（達美航空提供）