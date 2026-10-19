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辛普森殺人案30年後現新線索：毒販線民曝凶器去向

記者謝雨珊／即時報導
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前美式足球巨星兼演員O.J. 辛普森（O.J. Simpson）涉嫌殘忍殺害前妻...
前美式足球巨星兼演員O.J. 辛普森（O.J. Simpson）涉嫌殘忍殺害前妻及其友人的雙重謀殺案。該案因名人光環、情殺、全美電視直播、種族矛盾以及戲劇性的無罪判決，被公認為美國歷史上最受關注的「世紀審判」。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約時報取得解封文件後披露，辛普森案凶器去向出現新說法，但線民家屬供詞與相關證據皆未獲證實，外界仍高度存疑。

前美式足球巨星兼演員O.J.辛普森（O.J. Simpson）殺人案，在事隔逾30年後再度出現新線索。紐約時報近日取得解封的法庭文件，揭露一名曾擔任聯邦線民的毒品販運者，據稱掌握辛普森如何處置命案凶器的相關資訊。該線民的弟弟更聲稱，哥哥在1994年命案發生當晚曾帶回疑似沾有血跡的物品，並要求他協助丟棄。不過，相關說法尚未獲得獨立證實，案件知情人士也對其可信度提出質疑。

據紐約時報報導，辛普森前妻妮可（Nicole Brown Simpson）與友人高曼（Ronald Goldman）於1994年遭刺殺身亡。辛普森於1995年在刑事審判中獲判無罪，但警方始終未能尋獲凶器，相關疑點多年來持續受到關注。

最新解封的法庭文件顯示，一名助理聯邦檢察官曾致函聯邦法官，請求對因越獄罪遭起訴的伊波利托（Joey Ippolito）從輕量刑。伊波利托當時是一名已被定罪的毒品販運者，後來成為聯邦線民。信中指出，他是重要的情報來源，掌握許多與辛普森案相關的事實，其中包括辛普森「如何處置凶器」。

據稱，伊波利托是透過考林斯（Al Cowlings）認識辛普森。考林斯正是1994年辛普森搭乘白色福特Bronco越野車、引發全美關注的高速公路追逐事件中，坐在駕駛座上的友人。

伊波利托已於2006年去世。他的弟弟山姆（Sam Ippolito）向紐約時報表示，哥哥在命案發生當晚外出協助一名朋友，回家時雙手看似沾有血跡，並帶回一個裝有沉重物品的袋子。山姆稱，哥哥要求他趁自己洗澡時將袋子丟掉，他隨後把袋子扔進附近建築工地的垃圾箱。

然而，這項說法仍存在疑問。法律分析師克萊曼（Rikki Klieman）及前檢察官克拉克（Marcia Clark）均質疑線索可信度，後者表示從未聽過伊波利托，認為他未提供可信證據。此外，山姆原先堅稱哥哥曾到過犯罪現場，但在紐約時報拒絕支付報酬後，又試圖撤回說法。

值得注意的是，這項新說法與辛普森的著作《如果是我做的》（If I Did It）部分內容有所呼應。辛普森曾在書中以假設情境描述，若自己犯下這起命案，可能會有一名共犯協助處理凶器。不過，書中的假設性描述並不能單獨證明最新指控屬實。

克萊曼認為，儘管這項線索仍有待查證，警方及洛杉磯縣地方檢察官仍不能完全忽視，應進一步檢視相關資訊。

辛普森雖在1995年刑事審判中獲判無罪，但1997年在民事訴訟中被裁定須對兩人的死亡負民事責任，並被判向妮可與高曼的家屬支付3350萬元賠償金。辛普森於2024年去世，高曼家屬則拒絕對紐約時報的最新調查發表評論。

辛普森遺產執行人Malcolm LaVergne向CBS新聞表示，最能親自說明當晚情況的三名當事人，也就是妮可、高曼與辛普森，如今都已離世，無法再親自陳述。他也指出，自己無法代替當事人說明真相。

精華 FAQ

  • 文件顯示，一名曾任聯邦線民的毒品販運者伊波利托，據稱掌握辛普森如何處置命案凶器的資訊，讓已懸而未決多年的凶器去向再度成為焦點。

  • 弟弟山姆表示，哥哥在1994年命案當晚外出返家時，雙手疑似沾血，還帶回一個裝有沉重物品的袋子，並要求他趁洗澡時丟棄，之後他把袋子丟進工地垃圾箱。

  • 因為這些說法尚未經獨立證實，且前檢察官與法律分析師都質疑其可信度；山姆的說法還曾在紐時拒絕付費後試圖撤回，因此目前只能視為待查證線索。

紐約時報

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