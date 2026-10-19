女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

一名護士與家人赴加州旅遊，抵達洛杉磯機場後遭ICE拘留。圖為手銬示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

AI摘要 文章摘要整理： 在美生活21年的印尼裔護士Monica Ryadi赴洛杉磯度假時遭ICE拘留，雖已獲釋仍受電子監控，家屬與律師正持續爭取她留在美國。

去年一家人搭機前往佛州迪士尼，旅程順利；今年帶著三歲兒子赴加州迪士尼度假，卻在下飛機後遭移民暨海關執法局（ICE ）拘留。賓州30歲護士Monica Ryadi被關押約15天後獲釋，10月15日戴著電子腳鐐前往ICE費城辦公室報到，繼續爭取留在自幼生活的美國。她的丈夫及兒子均為美國公民 。

據ABC新聞報導，Ryadi於9月15日與家人抵達洛杉磯 國際機場（LAX），準備展開迪士尼假期。她表示，剛下飛機便有數名男子上前要求查看證件，出示Real ID後，仍被要求提供護照，隨後遭到拘留。國土安全部向電視台表示，探員當時正在LAX執行針對性執法行動。

Ryadi表示，丈夫當時試圖替她說話，卻被警告若介入可能遭逮捕，兒子也可能被交給兒童保護機構。她表示，自己最難受的是在兒子眼前被戴上手銬，原本期待的家庭旅行，變成與家人分離的惡夢。

根據她提出的人身保護令聲請文件，Ryadi於2005年、九歲時隨父母持簽證從印尼來美，之後申請庇護。2010年，法官駁回庇護申請，但給予「暫緩遣返」保護。這項保護限制政府將她遣返回可能遭迫害的原籍國，也讓她可取得工作許可，但並不等同綠卡，亦未完全排除遣往其他願意接收國家的可能。

國土安全部則向6abc表示，Ryadi當年獲准停留六個月，之後逾期居留，移民法官2010年已對她發出最終遣返令。律師Eric Rosenfeld則強調，她同時獲有暫緩遣返保護，反對政府對其身分與拘留的處理。

Ryadi被送往加州Adelanto移民拘留中心，直至9月29日法院下令釋放，才與家人團聚。她在聲請文件中表示，逮捕她的官員曾告知，將把她送往第三國，卻未說明是哪個國家；拘留期間，她也未收到目的地通知。

獲釋後，電子腳鐐仍影響她的生活與工作。Ryadi在賓州Riddle Hospital照顧心臟病患，其律師表示，裝置妨礙她正確執行心肺復甦術，也限制她接近磁振造影設備。她表示，除了上班，自己近來幾乎不願外出，努力讓生活恢復正常。

她的法律團隊15日要求移除追蹤裝置，但未獲同意，當局決定日後將腳踝裝置改為手錶式追蹤器，並非取消監控。陪同到場的聯邦眾議員Mary Gay Scanlon表示，Ryadi一直遵守規定，對她的遭遇提出批評。Ryadi則表示，自己已在美國建立家庭、事業並擁有住宅，仍擔心再次與家人分離。

賓州護理師Monica Ryadi赴加州旅遊時遭ICE拘留，丈夫設立募款頁面，協助支付法律及相關開支。（取自SupportNow募款頁面）